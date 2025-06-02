Странная война со страшной перспективой: политолог о вооруженном конфликте России и Украины
"Странная война" вместо "классической"
Вчерашняя атака украинской разведки на стратегическую авиацию России и отсутствие российского ответа на неe показала, что данный конфликт не будет развиваться нормально, – заявил казахстанский политолог Марат Шибутов в своем Телеграм-канале. Под "нормальностью" политолог понимает наличие четкой военной логики: боевые действия, применение тактики, достижение победы одной из сторон и заключение мира. Однако текущий сценарий от этого далек.
Он отмечает, что ментальные ограничения российского руководства вынуждают Кремль вести так называемую "странную войну" – войну без четкой стратегии и целей, затягивающуюся и фрустрирующую даже собственное население.
"В это время украинцы развернут мощнейшую кампанию диверсий в тылу России, опуская еe престиж до ноля",– добавляет Марат Шибутов.
Ядерный апокалипсис?
По мнению Шибутова, "когда это дойдет до предела, Россию ждут кадровые перемены, и тогда Украина получит в ответ ядерный удар, причем такой силы, от "которой уже никогда не оправится". Политолог утверждает, что ситуация "идет к этому как паровоз по рельсам".
"В итоге, ситуация уже выйдет на уровень ядерного противостояния между Россией и Европейским союзом вместе с Великобританией, что вообще крайне страшно для всех. Нужно ли это Казахстану?". Марат Шибутов
Президент Токаев: "Войны устарели!"
Политолог приводит в пример точку зрения, которую неоднократно высказывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Так, на недавнем международном форуме "Астана" он подчеркнул необходимость глобального переосмысления подхода к конфликтам.
"Конфликты и войны продолжают распространяться по континентам и обществам. Согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. При этом экономические потери от насилия достигли 19 триллионов долларов – это около 13,5% мирового ВВП".Касым-Жомарт Токаев
Современные конфликты все чаще носят затяжной характер, в них участвует множество акторов, включая негосударственные образования, и эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира, отметил глава Казахстана.
Мир в эпоху ИИ
Особое внимание президент уделил влиянию технологического прогресса.
"Наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с новыми тенденциями, связанными с искусственным интеллектом… Военные конфликты и даже войны, обосновываемые историческими доводами или политической враждебностью, выглядят абсолютно устаревшими и даже странными".Касым-Жомарт Токаев
Он призвал народы мира, особенно молодежь, сосредоточиться на прогрессе и просвещении, а не на продолжении конфликтов.
Казахстан и геополитические риски
В своем комментарии Марат Шибутов подчеркивает: у Казахстана нет претензий ни к России, ни к Украине, мы не находимся с ними в конфликте, но мы получаем проблемы от их конфликта. Это мнение перекликается с призывами Токаева о деэскалации и поиске хотя бы временного перемирия:
"Не очень понятно, кто и чего хочет в этом конфликте добиться. Поэтому нужен какой-то выход на прекращение огня хотя бы, если уж полноценное мирное соглашение не получается".Марат Шибутов
Отметим, что Касым-Жомарт Токаев одним из первых глав государств поддержал переговорный процесс между Россией и Украиной. Позиция Казахстана становится реальностью: две крупные державы начали политический диалог.