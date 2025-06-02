Странная война со страшной перспективой: политолог о вооруженном конфликте России и Украины

Вооруженный конфликт в Украине уходит от классических сценариев и перерастает в нечто гораздо более тревожное. Об этом предупреждает политолог Марат Шибутов, подчеркивая, что нынешняя ситуация чревата катастрофическими последствиями для всей Евразии, включая Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"Странная война" вместо "классической"

Вчерашняя атака украинской разведки на стратегическую авиацию России и отсутствие российского ответа на неe показала, что данный конфликт не будет развиваться нормально, – заявил казахстанский политолог Марат Шибутов в своем Телеграм-канале. Под "нормальностью" политолог понимает наличие четкой военной логики: боевые действия, применение тактики, достижение победы одной из сторон и заключение мира. Однако текущий сценарий от этого далек.

Он отмечает, что ментальные ограничения российского руководства вынуждают Кремль вести так называемую "странную войну" – войну без четкой стратегии и целей, затягивающуюся и фрустрирующую даже собственное население.

"В это время украинцы развернут мощнейшую кампанию диверсий в тылу России, опуская еe престиж до ноля", – добавляет Марат Шибутов.

Ядерный апокалипсис?

По мнению Шибутова, "когда это дойдет до предела, Россию ждут кадровые перемены, и тогда Украина получит в ответ ядерный удар, причем такой силы, от "которой уже никогда не оправится". Политолог утверждает, что ситуация "идет к этому как паровоз по рельсам".

"В итоге, ситуация уже выйдет на уровень ядерного противостояния между Россией и Европейским союзом вместе с Великобританией, что вообще крайне страшно для всех. Нужно ли это Казахстану?". Марат Шибутов

Президент Токаев: "Войны устарели!"

Политолог приводит в пример точку зрения, которую неоднократно высказывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Так, на недавнем международном форуме "Астана" он подчеркнул необходимость глобального переосмысления подхода к конфликтам.

"Конфликты и войны продолжают распространяться по континентам и обществам. Согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. При этом экономические потери от насилия достигли 19 триллионов долларов – это около 13,5% мирового ВВП". Касым-Жомарт Токаев

Современные конфликты все чаще носят затяжной характер, в них участвует множество акторов, включая негосударственные образования, и эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира, отметил глава Казахстана.

Мир в эпоху ИИ

Особое внимание президент уделил влиянию технологического прогресса.

"Наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с новыми тенденциями, связанными с искусственным интеллектом… Военные конфликты и даже войны, обосновываемые историческими доводами или политической враждебностью, выглядят абсолютно устаревшими и даже странными". Касым-Жомарт Токаев

Он призвал народы мира, особенно молодежь, сосредоточиться на прогрессе и просвещении, а не на продолжении конфликтов.

Казахстан и геополитические риски

В своем комментарии Марат Шибутов подчеркивает: у Казахстана нет претензий ни к России, ни к Украине, мы не находимся с ними в конфликте, но мы получаем проблемы от их конфликта. Это мнение перекликается с призывами Токаева о деэскалации и поиске хотя бы временного перемирия:

"Не очень понятно, кто и чего хочет в этом конфликте добиться. Поэтому нужен какой-то выход на прекращение огня хотя бы, если уж полноценное мирное соглашение не получается". Марат Шибутов

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев одним из первых глав государств поддержал переговорный процесс между Россией и Украиной. Позиция Казахстана становится реальностью: две крупные державы начали политический диалог.