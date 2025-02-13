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Политика

Токаев о переговорах Трампа с Путиным и Зеленским: Наша позиция становится реальностью

Токаев о переговорах Трампа с Путиным и Зеленским: Наша позиция становится реальностью, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 15:48 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 13 февраля 2025 года посетил фестиваль "Город рабочих профессий". В ходе беседы с участниками фестиваля глава государства прокомментировал ситуацию вокруг Украины, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы с участниками фестиваля президент подчеркнул, что любой труд заслуживает уважения, и призвал молодых людей работать добросовестно.

Касым-Жомарт Токаев также прокомментировал ситуацию вокруг Украины, обратив внимание на важность сохранения стабильности как главной ценности нашей страны.

"Мы проводим идеологию "единство в многообразии". Несмотря на то, что мы принадлежим к разным национальностям и вероисповеданиям, мы одно общество, один народ. Призываю вас всех к пониманию этого глубинного процесса. Только на этой основе мы достигнем успеха. Сейчас много говорят об Украине. Мы с самого начала выступали за прекращение войны, за то, чтобы путем дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению. Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог. Это положительная тенденция, она пойдет на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать", – сказал глава государства.

В пресс-службе нашего президента уточнили, что фестиваль "Город рабочих профессий", объединивший будущих специалистов, работодателей и организации профессионально-технического образования, проходит на выставочной площадке EXPO.

Это первое масштабное мероприятие в рамках объявленного Касым-Жомартом Токаевым Года рабочих профессий.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства просвещения и других профильных ведомств, национальных компаний и крупных предприятий. Здесь представлены 40 интерактивных выставочных зон, где можно ознакомиться с более чем 200 специальностями и узнать об особенностях различных отраслей экономики. В рамках фестиваля в течение нескольких дней будут организованы семинары, мастер-классы, инновационные сессии и ярмарки вакансий. За первые два дня мероприятие посетили более 15 тыс. человек.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с подготовкой специалистов для энергетической, горнорудной, металлургической, нефтегазовой, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей.

Президент был проинформирован о преобразованиях в организациях профессионально-технического образования, деятельность которых ориентирована на запросы рынка труда с учетом специфики регионов.

По мнению главы государства, для реализации таких крупных проектов, как строительство атомной электростанции, будут крайне востребованы квалифицированные специалисты.

Фото: akorda.kz

12 февраля 2025 года Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. После американский лидер переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Выступая перед журналистами в Белом доме после телефонных разговоров с президентами России и Украины, Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным. Она, по его словам, произойдет "не в слишком отдаленном будущем" и в Саудовской Аравии.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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