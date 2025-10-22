#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Мир

Выдра-воровка терроризирует серферов на популярном пляже в США

выдра-воровка терроризирует серферов на популярном пляже в США, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 21:17 Фото: pixabay
Посетителей пляжа Стимер-Лейн предупредили об агрессивной морской выдре, которая нападает на серферов и ворует их доски, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает UPI со ссылкой на очевидцев, животное ведет себя все увереннее – и это уже не первый случай подобного поведения.

"Она подплыла ко мне, укусила за ногу и просто забралась на доску. Это был скорее "исследовательский" укус – без крови и проколов, но момент был очень странный", – рассказала серферша Изабелла Ордуна.

Местные жители полагают, что нападающая выдра может быть знаменитой самкой, ставшей интернет-звездой в 2023 году после нескольких нападений на серферов в том же районе. Тогда она неоднократно отбирала доски у людей и даже каталась на них, а попытки поймать животное не увенчались успехом.

Между тем, биологи призывают людей не приближаться к морским выдрам и не пытаться фотографировать их вблизи.

"Даже если животное выглядит милым, это дикая и сильная хищница. У нее острые зубы и мощные лапы, способные раскалывать ракушки и доски одинаково легко", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что серфер пережил нападение акулы и героически добрался до больницы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Акула съела опытного серфера на популярном курорте
06:40, 07 сентября 2025
Акула съела опытного серфера на популярном курорте
В США выдра напала на ребенка и утащила его под воду
14:34, 14 сентября 2024
В США выдра напала на ребенка и утащила его под воду
Власти Гавайев закрыли пляж из-за жуткого нападения акулы на пожилого серфера
01:16, 03 ноября 2024
Власти Гавайев закрыли пляж из-за жуткого нападения акулы на пожилого серфера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: