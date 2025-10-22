Выдра-воровка терроризирует серферов на популярном пляже в США

Посетителей пляжа Стимер-Лейн предупредили об агрессивной морской выдре, которая нападает на серферов и ворует их доски, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает UPI со ссылкой на очевидцев, животное ведет себя все увереннее – и это уже не первый случай подобного поведения.

"Она подплыла ко мне, укусила за ногу и просто забралась на доску. Это был скорее "исследовательский" укус – без крови и проколов, но момент был очень странный", – рассказала серферша Изабелла Ордуна.

Местные жители полагают, что нападающая выдра может быть знаменитой самкой, ставшей интернет-звездой в 2023 году после нескольких нападений на серферов в том же районе. Тогда она неоднократно отбирала доски у людей и даже каталась на них, а попытки поймать животное не увенчались успехом.

Между тем, биологи призывают людей не приближаться к морским выдрам и не пытаться фотографировать их вблизи.

"Даже если животное выглядит милым, это дикая и сильная хищница. У нее острые зубы и мощные лапы, способные раскалывать ракушки и доски одинаково легко", – говорится в заявлении.

A Recent Animal Attack Has California Asking: Is Santa Cruz's Surfboard-Stealing Otter Back After 2 Years? https://t.co/geulvlgsaC — People (@people) October 18, 2025

