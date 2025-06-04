#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
512.1
583.64
6.5
Мир

Турецкий город затопило после землетрясения

город, землетрясение, наводнение, Турция, видео, Трабзон , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 10:24 Фото: pixabay
В ночь на 3 июня 2025 года на турецком курорте Мармарис произошло землетрясение. Пострадали 69 человек, один погиб. Но природа буйствовать не перестала. После в городе Трабзон из-за проливных дождей ночью случилось наводнение, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Milliyet, затоплены десятки домов и предприятий, а также повреждены дороги.

Кроме того, идут поиски 72-летнего мужчины, пропавшего без вести.

Очевидцы активно делятся кадрами с места событий.

Впрочем, некоторые пытаются не унывать.

1 июня 2025 года в турецкой провинции Бингёль зафиксировали два землетрясения. Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 1,57 км от района Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км. Магнитуда второго землетрясения составила 3,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе Кигы. Очаг залегал на глубине 11,13 км.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: