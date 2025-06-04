Турецкий город затопило после землетрясения

Согласно данным издания Milliyet, затоплены десятки домов и предприятий, а также повреждены дороги.

Кроме того, идут поиски 72-летнего мужчины, пропавшего без вести.

Очевидцы активно делятся кадрами с места событий.

#Trabzon'un hâline bakın.



Trbzonu yöneten muhalif bir belediye olsa tüm gün haber kanallarında canlı yayın yapılır, troller avazı çıktığı kadar bağırır, hatta kayyum atansın tağı açılırdı, ama olsundu kol kırılır yen içinde kalır.#Rezillik iki yüzlülük #besbelli #muğla deprem… pic.twitter.com/6ypupYUGcM