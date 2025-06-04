Турецкий город затопило после землетрясения
Согласно данным издания Milliyet, затоплены десятки домов и предприятий, а также повреждены дороги.
Кроме того, идут поиски 72-летнего мужчины, пропавшего без вести.
Очевидцы активно делятся кадрами с места событий.
Trabzon şiddetli yağış sele yol açtı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda da araçları suya gömülen sürücüler zor anlar yaşadı pic.twitter.com/bw2JvjPPKR— Habertürk (@Haberturk) June 3, 2025
Trabzon’da sel felaketi: 1 kişi kayıp #İlkBakış @zafersoken pic.twitter.com/xtnCsvLxg1— NOW HABER (@nowhaber) June 4, 2025
Trabzon'daki selde mahsur kalan kadın, güvenli alana ulaşmaya çalışıyor.— Neden TT oldu? (@nedenttoldu) June 3, 2025
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#Trabzon'un hâline bakın.— Kenan Evren (@kennevrnn) June 3, 2025
Trbzonu yöneten muhalif bir belediye olsa tüm gün haber kanallarında canlı yayın yapılır, troller avazı çıktığı kadar bağırır, hatta kayyum atansın tağı açılırdı, ama olsundu kol kırılır yen içinde kalır.#Rezillik iki yüzlülük #besbelli #muğla deprem… pic.twitter.com/6ypupYUGcM
Впрочем, некоторые пытаются не унывать.
Trabzon’da aşırı yağışın yol açtığı selde vatandaşlar, gidecekleri yere kepçeyle ulaştırıldı.pic.twitter.com/kJu51hhXal— Onedio (@onediocom) June 3, 2025
Trabzon'da bir kişi, sel sularında yatağını alıp yüzdü. pic.twitter.com/5TA44sitVn— LOBİ (@lobihaber) June 3, 2025
1 июня 2025 года в турецкой провинции Бингёль зафиксировали два землетрясения. Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 1,57 км от района Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км. Магнитуда второго землетрясения составила 3,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе Кигы. Очаг залегал на глубине 11,13 км.