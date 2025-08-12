#АЭС в Казахстане
Мир

Умерший на 10 минут британец рассказал о своих ощущениях

умерший на 10 минут британец рассказал о своих ощущениях, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 19:30 Фото: pixabay
Житель Великобритании Мэтью Аллик "умер на 10 минут" после сердечного приступа и рассказал об ощущениях, сравнив свой опыт со "спокойным сном", сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Mirror, британец почувствовал себя плохо в конце августа 2023 года. В тот момент у него была одышка и опухшие ноги. Свои симптомы Аллик связал с адаптацией к новому графику работы в ночную смену. Но, когда мужчина предпринял попытку сделать хотя бы шаг и не смог это выполнить, его коллега вызвал скорую помощь.

"Вскоре после прибытия в больницу 40-летний актер и работник линии по уходу упал в обморок от остановки сердца, вызванной тромбоэмболией легочной артерии. В течение нескольких минут он был признан клинически мертвым", – говорится в материале.

Как уточняется, мужчина пришел в сознание только после реанимационных действий врачей и трехдневной комы. Тогда он сравнил прожитый опыт со "спокойным" сном.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина ожил на глазах медиков в Италии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
