Брошенные суда и яхты взлетели в небо с острова в США

По информации издания Click Orlando, операция стала крупнейшей в истории программы по утилизации брошенных хозяевами плавсредств, действующей с 2002 года.

Очевидцы, который наблюдали, как суда пролетели над островом, рассказали, что "это было очень странное зрелище".

Отмечается, что вертолет использовали, чтобы не повредить в процессе буксировки по воде водорослевые леса – важную часть экосистемы для лосося. Остров имеет особое значение для индейского племени скуаксин, члены которого до сих пор рыбачат и собирают моллюсков на этих берегах.

