Брошенные суда и яхты взлетели в небо с острова в США
По информации издания Click Orlando, операция стала крупнейшей в истории программы по утилизации брошенных хозяевами плавсредств, действующей с 2002 года.
"Люди просто бросают старые лодки, перекладывая проблему на общество", – отметил комиссар Дейв Аптегроув.
Очевидцы, который наблюдали, как суда пролетели над островом, рассказали, что "это было очень странное зрелище".
Отмечается, что вертолет использовали, чтобы не повредить в процессе буксировки по воде водорослевые леса – важную часть экосистемы для лосося. Остров имеет особое значение для индейского племени скуаксин, члены которого до сих пор рыбачат и собирают моллюсков на этих берегах.
Flying boats make for a rare sight as Washington clears an island of derelict vessels by helicopter https://t.co/GxX6C9UhGb— KPRC 2 Houston (@KPRC2) June 5, 2025
Ранее сообщалось, что девочку экстренно доставили на вертолете в больницу Усть-Каменогорска.