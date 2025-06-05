Брошенные суда и яхты взлетели в небо с острова в США

В американском штате Вашингтон пожарный вертолет Департамента природных ресурсов поднял в небо с острова Скуаксин в заливе Пьюджет-Саунд 14 брошенных судов, включая яхту с мачтой, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Click Orlando, операция стала крупнейшей в истории программы по утилизации брошенных хозяевами плавсредств, действующей с 2002 года.

"Люди просто бросают старые лодки, перекладывая проблему на общество", – отметил комиссар Дейв Аптегроув.

Очевидцы, который наблюдали, как суда пролетели над островом, рассказали, что "это было очень странное зрелище".

Отмечается, что вертолет использовали, чтобы не повредить в процессе буксировки по воде водорослевые леса – важную часть экосистемы для лосося. Остров имеет особое значение для индейского племени скуаксин, члены которого до сих пор рыбачат и собирают моллюсков на этих берегах.

Flying boats make for a rare sight as Washington clears an island of derelict vessels by helicopter https://t.co/GxX6C9UhGb — KPRC 2 Houston (@KPRC2) June 5, 2025

Ранее сообщалось, что девочку экстренно доставили на вертолете в больницу Усть-Каменогорска.