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Мир

Брошенные суда и яхты взлетели в небо с острова в США

в США пожарный вертолет поднял в небо 14 брошенных судов, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 21:58 Фото: pixabay
В американском штате Вашингтон пожарный вертолет Департамента природных ресурсов поднял в небо с острова Скуаксин в заливе Пьюджет-Саунд 14 брошенных судов, включая яхту с мачтой, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Click Orlando, операция стала крупнейшей в истории программы по утилизации брошенных хозяевами плавсредств, действующей с 2002 года.

"Люди просто бросают старые лодки, перекладывая проблему на общество", – отметил комиссар Дейв Аптегроув.

Очевидцы, который наблюдали, как суда пролетели над островом, рассказали, что "это было очень странное зрелище". 

Отмечается, что вертолет использовали, чтобы не повредить в процессе буксировки по воде водорослевые леса – важную часть экосистемы для лосося. Остров имеет особое значение для индейского племени скуаксин, члены которого до сих пор рыбачат и собирают моллюсков на этих берегах.

Ранее сообщалось, что девочку экстренно доставили на вертолете в больницу Усть-Каменогорска.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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