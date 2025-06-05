Время сбросить настоящую бомбу: в США наблюдают противостояние Маска и Трампа
Об этом он написал в X.
"Время сбросить настоящую бомбу. Это настоящая причина, почему те так и не были опубликованы", – написал Маск и пожелал Трампу "хорошего дня".
Кроме того, в комментариях он поддержал идею объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента США Вэнса.
"Файлы Эпштейна" – документы финансиста Джеффри Эпштейна. Ему впервые предъявили обвинения в 2006-м, он признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Повторно миллиардера задержали в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 40 лет.
Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025
Have a nice day, DJT!
В ответ Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил о том, что отменил распоряжение, которое "заставляло всех покупать электромобили, которые никому не нужны". По его словам, Маск "выдохся", поэтому он попросил его уйти.
"Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!" – написал Трамп.
Республиканец добавил, что самый простой способ сэкономить деньги в бюджете страны – это прекратить правительственные субсидии и контракты Маска.
Ранее сообщалось, что Маск разочаровался в политической деятельности.