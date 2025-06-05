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Мир

Время сбросить настоящую бомбу: в США наблюдают противостояние Маска и Трампа

в США наблюдают противостояние Маска и Трмпа, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 01:34 Фото: whitehouse
Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в X.

"Время сбросить настоящую бомбу. Это настоящая причина, почему те так и не были опубликованы", – написал Маск и пожелал Трампу "хорошего дня".

Кроме того, в комментариях он поддержал идею объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента США Вэнса.

"Файлы Эпштейна" – документы финансиста Джеффри Эпштейна. Ему впервые предъявили обвинения в 2006-м, он признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Повторно миллиардера задержали в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 40 лет.

В ответ Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил о том, что отменил распоряжение, которое "заставляло всех покупать электромобили, которые никому не нужны". По его словам, Маск "выдохся", поэтому он попросил его уйти.

"Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума!" – написал Трамп.

Республиканец добавил, что самый простой способ сэкономить деньги в бюджете страны – это прекратить правительственные субсидии и контракты Маска.

Ранее сообщалось, что Маск разочаровался в политической деятельности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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