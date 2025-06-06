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Мир

28-летнего врача из Турции обвиняют в изнасиловании и убийстве животных

Человек, кошка, город, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 07:41 Фото: pexels
В турецкой Анкаре разгорелся скандал: 28-летний врач Мухаммет Мустафа Думан, работающий в одной из клиник столицы, обвинен в жестоком обращении с животными, сообщает Zakon.kz.

По информации Barlaman Today, в обвинительном заключении говорится, что мужчина через соцсети находил и забирал к себе на попечение щенков и котят, после чего насиловал и убивал их. Такая участь настигла по меньшей мере 8 животных.

После этого обвиняемый избавлялся от трупов, складывал их в черные пакеты и выбрасывал в мусорные контейнеры. Затем он тщательно убирал квартиру и перекрашивал стены, чтобы скрыть следы преступлений.

Во время обыска в доме и во дворе подозреваемого были обнаружены шерсть и кости питомцев. Следствие не исключает, что от его рук могли пострадать и другие животные. Цифровая экспертиза выявила на гаджетах мужчины более 43 тыс. файлов, связанных с животными.

Из его переписки с братом стало ясно, что семья была в курсе происходящего. Несмотря на попытки брата остановить его, Думан продолжал свои извращенные деяния.

Прокуратура требует для обвиняемого до 17,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что присяжные вынесут новый приговор Харви Вайнштейну по делу об изнасилованиях.

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Аксинья Титова
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