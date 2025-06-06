28-летнего врача из Турции обвиняют в изнасиловании и убийстве животных

В турецкой Анкаре разгорелся скандал: 28-летний врач Мухаммет Мустафа Думан, работающий в одной из клиник столицы, обвинен в жестоком обращении с животными, сообщает Zakon.kz.

По информации Barlaman Today, в обвинительном заключении говорится, что мужчина через соцсети находил и забирал к себе на попечение щенков и котят, после чего насиловал и убивал их. Такая участь настигла по меньшей мере 8 животных.

После этого обвиняемый избавлялся от трупов, складывал их в черные пакеты и выбрасывал в мусорные контейнеры. Затем он тщательно убирал квартиру и перекрашивал стены, чтобы скрыть следы преступлений.

Во время обыска в доме и во дворе подозреваемого были обнаружены шерсть и кости питомцев. Следствие не исключает, что от его рук могли пострадать и другие животные. Цифровая экспертиза выявила на гаджетах мужчины более 43 тыс. файлов, связанных с животными.

Из его переписки с братом стало ясно, что семья была в курсе происходящего. Несмотря на попытки брата остановить его, Думан продолжал свои извращенные деяния.

Прокуратура требует для обвиняемого до 17,5 года лишения свободы.

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