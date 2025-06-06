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Мир

Похоронный роман: бразильянка добивалась сердца гробовщика два года

Свадьба в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 17:44 Фото: freepik
В Бразилии девушка два года посещала похороны ради симпатии гробовщика, сообщает Zakon.kz.

В маленьком бразильском городке, где живет всего 2832 человека, разыгралась история любви, достойная киносценария с оттенком черной комедии, пишет What's tha Jam.

33-летняя Даниэла Синьор, скромная, но невероятно решительная девушка, два года регулярно появлялась на похоронах. Так она пыталась покорить сердце 31-летнего гробовщика Аполлона Скариота.

Их первая встреча случилась весной 2023 года на панихиде по знакомому. Пока другие прощались с усопшим, Даниэла влюбилась в Аполлона. Она стала появляться на траурных церемониях с завидной регулярностью раз в три месяца, как по расписанию.

И в конце концов, любовь оказалась взаимной. Летом 2024 года Аполлон, наконец, заметил настойчивую "гостью" траурных мероприятий и пригласил ее на свидание. Недавно пара отпраздновала свадьбу, по-настоящему тематическую: невеста подъехала к алтарю на катафалке, украшенном надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Даниэла не сразу раскрыла жениху правду о том, как завоевала его сердце. Аполлон был удивлен, но, по ее словам, тронут до глубины души. Он всегда был предан работе, но теперь знает, любовь может ждать даже среди венков и черных лент.

Ранее в Индии пожилая женщина, мать четырех женатых сыновей, сбежала со своим 30-летним любовником, к тому же, предположительно, забрала с собой драгоценности невесток.

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Асель Аукешева
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