#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.37
583.73
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.37
583.73
6.46
Мир

Жительница Индии обокрала семью и сбежала с молодым любовником

любовник, кража, дети, драгоценности, Индия, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 15:26 Фото: pexels
Необычная история произошла в одном из штатов Индии. Так, в Уттар-Прадеш пожилая женщина, мать четырех женатых сыновей, сбежала со своим 30-летним любовником после того, как, предположительно, забрала с собой драгоценности невесток, сообщает Zakon.kz.

Известно, что обворованные невестки и муж беглянки заявили на нее в полицию, однако, по их словам, никаких действий предпринято не было.

Тогда семья, как отмечено в публикации издания News 9, обратилась к министру штата и подала жалобу в руководство полиции с требованием, чтобы к случаю отнеслись серьезно и нашли скрывшихся от родных любовников.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 15:26
В Индии 8-летний ребенок насмерть "загрыз" друга

Ранее сообщалось, что житель Дубая, уроженец Индии Зубайр Чаудхри, за пять месяцев сумел скинуть 40 кг. Он поделился секретом такого успеха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Мужчина вернулся к жизни спустя 45 минут в мешке для мертвых и рассказал, что видел
Мир
13:07, Сегодня
Мужчина вернулся к жизни спустя 45 минут в мешке для мертвых и рассказал, что видел
В Нигерии из-за ошибки военных погибли 20 человек
Мир
08:55, Сегодня
В Нигерии из-за ошибки военных погибли 20 человек
Есть пострадавшие: в Турции произошло землетрясение
Мир
08:23, Сегодня
Есть пострадавшие: в Турции произошло землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: