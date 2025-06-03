Жительница Индии обокрала семью и сбежала с молодым любовником

Необычная история произошла в одном из штатов Индии. Так, в Уттар-Прадеш пожилая женщина, мать четырех женатых сыновей, сбежала со своим 30-летним любовником после того, как, предположительно, забрала с собой драгоценности невесток, сообщает Zakon.kz.

Известно, что обворованные невестки и муж беглянки заявили на нее в полицию, однако, по их словам, никаких действий предпринято не было.

Тогда семья, как отмечено в публикации издания News 9, обратилась к министру штата и подала жалобу в руководство полиции с требованием, чтобы к случаю отнеслись серьезно и нашли скрывшихся от родных любовников.

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