Жительница Индии обокрала семью и сбежала с молодым любовником
Фото: pexels
Необычная история произошла в одном из штатов Индии. Так, в Уттар-Прадеш пожилая женщина, мать четырех женатых сыновей, сбежала со своим 30-летним любовником после того, как, предположительно, забрала с собой драгоценности невесток, сообщает Zakon.kz.
Известно, что обворованные невестки и муж беглянки заявили на нее в полицию, однако, по их словам, никаких действий предпринято не было.
Тогда семья, как отмечено в публикации издания News 9, обратилась к министру штата и подала жалобу в руководство полиции с требованием, чтобы к случаю отнеслись серьезно и нашли скрывшихся от родных любовников.
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