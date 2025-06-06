Трамп отказался говорить с Маском: "Он потерял рассудок"

Президент США Дональд Трамп 6 июня резко высказался об Илоне Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок", сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

По словам Трампа, глава SpaceX и Tesla хочет выйти с ним на связь, но он не заинтересован в разговоре.

Издание отмечает, что во время телефонной беседы Трамп звучал на удивление равнодушно к ситуации, как будто конфликт с Маском вовсе не стоит внимания.

На вопрос журналиста о возможной встрече с миллиардером Трамп с иронией переспросил: "Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?" – и добавил: "Сейчас я не особенно заинтересован разговаривать с ним".

Илон Маск 3 июня 2025 года раскритиковал проект бюджета, предложенного администрацией Трампа. Предприниматель назвал его "мерзостью" и добавил, что проект существенно увеличит дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и возложит на американских граждан непосильное долговое бремя.

В ответ Трамп 5 июня 2025 года заявил, что крайне разочарован предпринимателем после его резких высказываний. Американский лидер предположил, что Маск расстроен из-за отмены мандата администрацией Белого дома на электромобили.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".