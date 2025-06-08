Сенатор в Колумбии получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге

Колумбийский сенатор, кандидат в президенты от партии "Демократический центр" Мигель Урибе Турбай подвергся нападению на западе Боготы, сообщает Zakon.kz.

По информации радиостанции Bluradio, инцидент произошел во время участия Урибе в предвыборном мероприятии в районе Моделья.

"На кандидата в президенты напали со спины. Один из источников радиостанции отметил, что сенатор был ранен в зону головы или шеи. Уточняется, что состояние пострадавшего критическое".

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан сообщил, что стрелявшего задержали.

Este país volvió a la época de Luis Carlos Galán



pic.twitter.com/oAMU7VxK3X — Fernando Torres M (@fertome2) June 7, 2025

Министр обороны Колумбии Сандро Панчес объявил о награде в размере до 3 млрд долларов тому, кто предоставит информацию, которая поможет установить всех виновных в нападении. Он также отдал приказ Вооруженным силам страны, полиции и спецслужбам Колумбии задействовать все возможности для оперативного выяснения всех обстоятельств.

24 мая 2025 года в Колумбии произошло страшное ДТП с автобусом, который перевозил студентов. В результате аварии 10 человек погибли и еще 11 получили ранения. Автобус врезался в перила моста и пассажиры упали в пропасть.