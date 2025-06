Хаос, стрельба и столкновения в Лос-Анджелесе: в США продолжаются протесты

Между тем, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе и назвал решение это решение нарушением суверенных прав штата.

I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.



We didn’t have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/tOtA5dcfxc