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Мир

Хаос, стрельба и столкновения в Лос-Анджелесе: в США продолжаются протесты

протесты в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 06:54 Фото: социальная сеть X/@Comrade_Dawar
Администрация президента США Дональда Трампа направила в Лос-Анджелес две тысячи служащих Нацгвардии в связи со столкновениями, который произошли во время акции протеста. Люди выступают против рейдов на нелегальных мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Между тем, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета отменить развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе и назвал решение это решение нарушением суверенных прав штата.

"Я официально попросил администрацию президента США Дональда Трампа отменить незаконное развертывание солдат в округе Лос-Анджелес и вернуть их под мое командование", – написал Ньюсом в соцсети.

Трамп на фоне протестов заявил, что в скором времени на акциях в стране запретят носить маски.

"Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Как пишут иностранные СМИ, служба иммиграции ICE активно занимается отловом и депортацией нелегальных мигрантов. К примеру, за день она задержала 44 человек и еще одного – за сопротивление агентам. Все это вызвало негодование у американцев и они вышли на масштабный митинг. Однако он перерос в столкновения со стражами порядка. Для разгона толпы использовался слезоточивый газ и светошумовые гранаты. И все же это не разрядило ситуацию.

По данным газеты Times, во время митингов пулевое ранение в ногу получил британский фотограф Ник Стерн. Как уточняется, ему уже провели операцию. Врачи полагают, что Стерн был ранен в бедро высокоскоростной "губчатой пулей" калибра 14 мм.

"Предполагается, что они должны стрелять в землю перед людьми, а не целенаправленно по отдельным людям – но выстрел был сделан прямо в меня. В тот момент не было никакой толпы, которую нужно было разогнать, я не могу объяснить, почему они вообще стреляли", – заявил фотограф.

Также американские журналисты пишут, что министр обороны США Пит Хегсет пригрозил, что, "если насилие продолжится", Пентагон готов направить в Лос-Анджелес армейские подразделения. По его словам, морские пехотинцы в соседнем Кэмп-Пендлтоне находятся "в состоянии повышенной готовности".

В свою очередь Трамп заявил, что протесты, препятствующие исполнению иммиграционных законов, "являются формой мятежа" против правительства США.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тысяч бойцов национальной гвардии на фоне массовых протестов из-за миграционных рейдов.

18 апреля 2025 года суд в США запретил администрации Трампа проводить новую политику, которая предполагала ускоренную депортацию мигрантов.

Администрация Дональда Трампа в начале мая запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тысячу долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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