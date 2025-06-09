Итальянец оригинальным способом вынес с работы золото на 87 миллионов тенге

38-летний сотрудник завода по выплавке золота в Италии выносил драгоценный металл, пряча его в своих волосах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета La Repubblica, преступление удалось раскрыть после обычной проверки документов в пункте скупки золота.

"За один год ему удалось скрыть, а затем "пристроить" почти два килограмма золота, унеся домой не менее 150 тыс. евро (более 87 млн тенге)", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что подозреваемый попросту запутался в объяснениях и передал полиции золотую полоску весом 250 г и стоимостью около 23 тыс. евро. При обыске в его доме обнаружили еще больше драгоценного металла, после чего он признался в серии краж, для которых использовал свои длинные дреды.

По его словам, до января он работал на ювелирном заводе в Швейцарии и неоднократно выносил золото, не попадая под внимание охраны. Металлодетекторы не охватывали область головы, и это позволяло ему скрывать драгоценности в волосах.

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