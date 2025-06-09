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Мир

Туристку изнасиловали на острове Майорка в Испании

туристу изнасиловали во время отдыха в отеле, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 20:51 Фото: pixabay
В Магалуфе на острове Майорка в Испании двое братьев из Ирландии 20 и 23 лет изнасиловали соотечественницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Olive Press, подозреваемые познакомились с ирландкой и ее подругой в отеле на курорте Европы, а потом пригласили их в свой номер. Там потерпевшая употребила алкоголь и потеряла сознание.

Отмечается, что, очнувшись, туристка поняла, что над ней надругались. Она обратилась в полицию, и 5 июня двух братьев задержали и доставили в суд.

Смогли ли братья в итоге выйти под залог, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что 28-летнего врача из Турции обвиняют в изнасиловании и убийстве животных.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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