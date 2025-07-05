Выбегали прямо по крыльям: на Майорке загорелся самолет, пострадали 18 человек

Пожар вспыхнул в самолете авиакомпании Ryanair, находившемся в аэропорту Пальмы-де-Майорки. Спасаясь от огня, люди в панике покидали борт через аварийные выходы, выбегая по крыльям, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось в ночь на субботу, 5 июля 2025 года, в результате происшествия пострадали 18 человек, пишет портал ultimahora.

"Пассажиры спрыгивали на взлетную полосу, пока к месту ЧП спешили пожарные и полиция. Шестерых пострадавших госпитализировали", – сообщили в издании.

Un incendio en un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma provoca varios heridos.https://t.co/a9vOJyrJTc pic.twitter.com/dyiaQqfBUi — Niporwifi © (@niporwifi) July 5, 2025

Что именно стало причиной возгорания, пока не уточняется. Представители Ryanair и службы аэропорта проводят проверку.

2 июля 2025 года небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились как минимум 14 человек, упал в округе Глостер в американском штате Нью-Джерси.