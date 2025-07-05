#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
519.51
611.83
6.6
Мир

Выбегали прямо по крыльям: на Майорке загорелся самолет, пострадали 18 человек

самолет , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 13:39 Фото: pixabay
Пожар вспыхнул в самолете авиакомпании Ryanair, находившемся в аэропорту Пальмы-де-Майорки. Спасаясь от огня, люди в панике покидали борт через аварийные выходы, выбегая по крыльям, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось в ночь на субботу, 5 июля 2025 года, в результате происшествия пострадали 18 человек, пишет портал ultimahora.

"Пассажиры спрыгивали на взлетную полосу, пока к месту ЧП спешили пожарные и полиция. Шестерых пострадавших госпитализировали", – сообщили в издании.

Что именно стало причиной возгорания, пока не уточняется. Представители Ryanair и службы аэропорта проводят проверку.

2 июля 2025 года небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились как минимум 14 человек, упал в округе Глостер в американском штате Нью-Джерси.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Один из банков Ташкента ограбили на 46 млн тенге
Мир
14:28, Сегодня
Один из банков Ташкента ограбили на 46 млн тенге
Самое мощное извержение вулкана за последние семь лет произошло в Японии
Мир
13:21, Сегодня
Самое мощное извержение вулкана за последние семь лет произошло в Японии
Трамп подписал "большой прекрасный" законопроект о налогах
Мир
12:58, Сегодня
Трамп подписал "большой прекрасный" законопроект о налогах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: