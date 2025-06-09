Взрыв произошел на главном в Иране заводе по обогащению урана

На сталелитейном заводе в пригороде иранского Натанза взорвался баллон с углекислым газом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ISNA, пострадали несколько человек.

"Cемь человек пострадали в результате взрыва баллона с углекислым газом на сталелитейном заводе Халидабад в районе Имамзаде", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одного человека спасти не удалось.

Также издание уточняет, что все пострадавшие были уроженцами Афганистана, они были направлены в медицинские центры.

Причины взрыва расследуются.

An Afghan worker was killed and seven others injured following the explosion of a gas tank at the Sharif Khaledabad Steel Complex in Natanz, a city in central Iran which houses the country's main uranium enrichment facility.https://t.co/cpa17uxpF9 pic.twitter.com/XEa7c1Tngt — Iran International English (@IranIntl_En) June 9, 2025

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Актобе произошел взрыв бытового газа.