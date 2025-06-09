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Мир

Взрыв произошел на главном в Иране заводе по обогащению урана

взрыв на заводе в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 22:23 Фото: pixabay
На сталелитейном заводе в пригороде иранского Натанза взорвался баллон с углекислым газом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ISNA, пострадали несколько человек.

"Cемь человек пострадали в результате взрыва баллона с углекислым газом на сталелитейном заводе Халидабад в районе Имамзаде", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одного человека спасти не удалось.

Также издание уточняет, что все пострадавшие были уроженцами Афганистана, они были направлены в медицинские центры.

Причины взрыва расследуются.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Актобе произошел взрыв бытового газа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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