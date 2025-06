Взрыв произошел на главном в Иране заводе по обогащению урана

Как пишет издание ISNA, пострадали несколько человек.

Отмечается, что еще одного человека спасти не удалось.

Также издание уточняет, что все пострадавшие были уроженцами Афганистана, они были направлены в медицинские центры.

Причины взрыва расследуются.

An Afghan worker was killed and seven others injured following the explosion of a gas tank at the Sharif Khaledabad Steel Complex in Natanz, a city in central Iran which houses the country's main uranium enrichment facility.https://t.co/cpa17uxpF9 pic.twitter.com/XEa7c1Tngt