Канадец смог выиграть джекпот в лотерею четыре раза
По информации The Guardian, Дэвид Серкин выиграл в августе, ноябре и мае, а также еще один раз более десяти лет назад.
Фото: Western Canada Lottery Corporation
По словам официальных лиц, Серкин выиграл 500 тыс. долларов 20 августа, 1 млн долларов 16 ноября и 1 млн долларов 3 мая. Последний из выигрышных билетов он купил на заправке в своем родном городе Летбридж. Его шансы выиграть первый из этих джекпотов составляли 1 к 33,3 млн.
Как поделился мужчина, часть его успеха в лотерее заключается в последовательной игре с шансами. Он играет в лотерею с 1982 года.
Серкин рассказал, что свой последний триумфальный билет он купил спонтанно, когда покупал бензин, думая: "Что я теряю?"
По его словам, его друзья отреагировали словами: "Неужели снова?!", когда он пригласил их выпить кофе в честь победы. Как выразился Серкин, его жена тоже не верила в правдоподобность этой истории, но потом ее ждал незабываемый отпуск.
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