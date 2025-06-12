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Мир

Канадец смог выиграть джекпот в лотерею четыре раза

Игра в лотерею, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 05:15 Фото: pexels
Житель Канады Дэвид Серкин – человек, победивший рак, выиграл три отдельных лотерейных джекпота в период с августа по май в течение года, накопив около 2,5 млн долларов призовых денег, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Дэвид Серкин выиграл в августе, ноябре и мае, а также еще один раз более десяти лет назад.

Фото: Western Canada Lottery Corporation

По словам официальных лиц, Серкин выиграл 500 тыс. долларов 20 августа, 1 млн долларов 16 ноября и 1 млн долларов 3 мая. Последний из выигрышных билетов он купил на заправке в своем родном городе Летбридж. Его шансы выиграть первый из этих джекпотов составляли 1 к 33,3 млн.

Как поделился мужчина, часть его успеха в лотерее заключается в последовательной игре с шансами. Он играет в лотерею с 1982 года.

Серкин рассказал, что свой последний триумфальный билет он купил спонтанно, когда покупал бензин, думая: "Что я теряю?"

По его словам, его друзья отреагировали словами: "Неужели снова?!", когда он пригласил их выпить кофе в честь победы. Как выразился Серкин, его жена тоже не верила в правдоподобность этой истории, но потом ее ждал незабываемый отпуск.

Ранее мы сообщали об итальянце, который оригинальным способом вынес с работы золото на 87 миллионов тенге.

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Аксинья Титова
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