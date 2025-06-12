При крушении самолета в Индии никто не выжил
Фото: X/AviationWeek
Несколько индийских и зарубежных СМИ опубликовали новости о том, что при крушении самолета в штате Гуджарата никто не выжил, сообщает Zakon.kz.
"На борту самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, никто не выжил", – пишет NDTV.
Аналогичную информацию сообщили CNN-News18 источники.
"Похоже, в катастрофе никто не выжил. А поскольку самолет упал на жилой район, где располагались офисы, жертв стало больше", – сообщил агентству AFP комиссар городской полиции Г.С. Малик.
Среди других жертв – пять студентов-медиков, которые были в общежитии, на которое упал самолет.
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