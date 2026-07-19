Два американских солдата погибли при атаке Ирана в Иордании
По данным The Guardian, американские военные заявили, что атаковали силы КСИР, причастные к нападению 17 июля на базу в Иордании. Под удар также попали объекты береговой охраны, системы ПВО, морская инфраструктура, склады ракет и беспилотников.
Одновременно Иран расширил атаки на союзников США в регионе. В Кувейте заявили об ударах по гражданской инфраструктуре, включая электростанцию, опреснительный завод и нефтяной объект. Власти сообщили о пострадавших и временно закрывали воздушное пространство после перехвата ракет и дронов.
В Бахрейне были включены сирены воздушной тревоги из-за угрозы ракетных и беспилотных атак. Иордания сообщила о перехвате иранских ракет средствами ПВО.
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохамед аль-Будаиви осудил удары по гражданской инфраструктуре Кувейта, назвав их нарушением международного права и военным преступлением.
Иран, в свою очередь, заявил, что атаковал американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне, а также уничтожил несколько американских самолетов. США эти заявления не подтвердили и назвали часть сообщений Тегерана ложными.
По информации иранского Минздрава, после возобновления американских ударов в стране погибли 50 человек, более 500 получили ранения. Старший военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил, что Тегеран перейдет к полномасштабным наступательным действиям, если атаки США продолжатся еще несколько дней.
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