От восторга до презрения: Дональд и Мелания Трамп посетили спектакль в Вашингтоне

Первая пара США появилась на премьере мюзикла "Отверженные" в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, вызвав двоякое настроение у публики, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на сообщения о готовящемся бойкоте со стороны части актеров, президентская чета появилась на мероприятии. Дональд Трамп был в элегантном черном смокинге, а Мелания – в строгом черном платье и серебряных туфлях на шпильке. Как передает пресс-служба Белого дома, как только президент и первая леди Америки вошли в президентскую ложу, их удостоили бурными аплодисментами. Помимо этого, зрители скандировали "США".

AMERICA FIRST — Chants of ‘USA’ rang out loud and clear for President Donald J. Trump at the Kennedy Center last night. 🇺🇸 pic.twitter.com/rA0zaKVVIP — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2025

По случайному совпадению, действие романа Виктора Гюго происходит на фоне революции и протестов. И месячный показ мюзикла, удостоенного премии "Тони", открылся 11 июня как раз на фоне массовых протестов в Лос-Анджелес против иммиграционной политики Трампа и его решения отправить в город военных.

Это первый визит Трампа в Центр Кеннеди с февраля, когда он назначил себя его председателем, раскритиковав прежнее руководство за "разрушительное состояние" учреждения. Вечер омрачили протестные акции. В соцсетях появились видео, где слышны недовольные возгласы в адрес президента при его появлении в зале. Несколько представителей ЛГБТ-сообщества попытались сорвать выступление, но были удалены из зала.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре города. Причина – продолжающиеся акции протеста.