От восторга до презрения: Дональд и Мелания Трамп посетили спектакль в Вашингтоне

Несмотря на сообщения о готовящемся бойкоте со стороны части актеров, президентская чета появилась на мероприятии. Дональд Трамп был в элегантном черном смокинге, а Мелания – в строгом черном платье и серебряных туфлях на шпильке. Как передает пресс-служба Белого дома, как только президент и первая леди Америки вошли в президентскую ложу, их удостоили бурными аплодисментами. Помимо этого, зрители скандировали "США".

AMERICA FIRST — Chants of ‘USA’ rang out loud and clear for President Donald J. Trump at the Kennedy Center last night. 🇺🇸 pic.twitter.com/rA0zaKVVIP