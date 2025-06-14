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Мир

От восторга до презрения: Дональд и Мелания Трамп появились на спектакле в Вашингтоне

Дональд и Мелания Трамп посетили премьеру спектакля на фоне протестов, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 05:25 Фото: whitehouse
Первая пара США посетила премьеру мюзикла "Отверженных" в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, вызвав двоякое настроение у публики, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на сообщения о готовящемся бойкоте со стороны части актеров, президентская чета появилась на мероприятии. Дональд Трамп был в элегантном черном смокинге, а Мелания – в строгом черном платье с серебряными туфлями на шпильке. Как передает пресс-служба Белого дома, как только президент и первая леди Америки вошли в президентскую ложу, их удостоили бурными аплодисментами. Помимо этого, зрители скандировали "США".

По случайному совпадению, действие романа Виктора Гюго происходит на фоне революции и протестов. И месячный показ мюзикла, удостоенного премии "Тони", открылся 11 июня как раз на фоне массовых протестов в Лос-Анджелес против иммиграционной политики Трампа и его решения отправить в город военных.

Это первый визит Трампа в Центр Кеннеди с февраля, когда он назначил себя его председателем, раскритиковав прежнее руководство за "разрушительное состояние" учреждения. Вечер омрачили протестные акции. В соцсетях появились видео, где слышны недовольные возгласы в адрес президента при его появлении в зале. Несколько представителей ЛГБТ-сообщества попытались сорвать выступление, но были удалены из зала.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре города. Причина – продолжающиеся акции протеста.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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