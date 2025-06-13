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Мир

Умер кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший советскую комедию "Три плюс два"

умер кинооператор, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 21:01 Фото: кадр из фильма "Три плюс два" (1963)
Умер советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, который известен широкой общественности благодаря работе в комедии "Три плюс два", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в национальном Союзе кинематографистов. Как уточняется, прощание и похороны состоятся 13 июня в Риге по православному обряду.

Известный кинооператор родился в 1939 году. В фильмографии постановщика около 40 лент. Кроме того, он был оператором документального кино, сняв около 500 сюжетов.

Работая вторым оператором, Емельяновс участвовал в съемке таких картин, как "Моцарт и Сальери" с Иннокентием Смоктуновским и "Три плюс два" с Андреем Мироновым, Натальей Кустинской и Натальей Фатеевой.

Ранее сообщалось, что умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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