Умер кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший советскую комедию "Три плюс два"
Фото: кадр из фильма "Три плюс два" (1963)
Умер советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, который известен широкой общественности благодаря работе в комедии "Три плюс два", сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в национальном Союзе кинематографистов. Как уточняется, прощание и похороны состоятся 13 июня в Риге по православному обряду.
Известный кинооператор родился в 1939 году. В фильмографии постановщика около 40 лент. Кроме того, он был оператором документального кино, сняв около 500 сюжетов.
Работая вторым оператором, Емельяновс участвовал в съемке таких картин, как "Моцарт и Сальери" с Иннокентием Смоктуновским и "Три плюс два" с Андреем Мироновым, Натальей Кустинской и Натальей Фатеевой.
Ранее сообщалось, что умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон.
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