Казахстанский кинооператор вошел в состав Американской киноакадемии

Казахстанский кинооператор Еркинбек Птыралиев стал членом Американской киноакадемии. Этим радостным событием он поделился с общественностью на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

28 июля 2024 года Птыралиев опубликовал письмо из академии.

34-летний оператор отметил, что для него это является большой честью.

"Я благодарен за невероятную возможность быть частью такой престижной организации, объединяющей лучших представителей киноиндустрии со всего мира". Еркинбек Птыралиев

В заключение он поблагодарил всех, кто поддерживал и верил в него.

Птыралиев родился в 1989 году в Шымкенте. Окончил кинооператорский факультет Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова (мастерская Болата Сулеева) в 2011 году. (бакалавр), Казахский Национальный университет искусств – в 2013 году (магистратура).

Американская академия кинематографических искусств и наук была основана в 1927 году в Голливуде. Начиная с 1929-го киноакадемия проводит конкурс, на котором путем тайного голосования определяются победители премии "Оскар".

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