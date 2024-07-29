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Казахстанский кинооператор вошел в состав Американской киноакадемии

Казахстанский кинооператор вошел в состав Американской киноакадемии, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:19 Фото: Instagram/yerkinbek_ptyraliyev
Казахстанский кинооператор Еркинбек Птыралиев стал членом Американской киноакадемии. Этим радостным событием он поделился с общественностью на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

28 июля 2024 года Птыралиев опубликовал письмо из академии.

34-летний оператор отметил, что для него это является большой честью.

"Я благодарен за невероятную возможность быть частью такой престижной организации, объединяющей лучших представителей киноиндустрии со всего мира".Еркинбек Птыралиев

В заключение он поблагодарил всех, кто поддерживал и верил в него.

Птыралиев родился в 1989 году в Шымкенте. Окончил кинооператорский факультет Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова (мастерская Болата Сулеева) в 2011 году. (бакалавр), Казахский Национальный университет искусств – в 2013 году (магистратура).

Американская академия кинематографических искусств и наук была основана в 1927 году в Голливуде. Начиная с 1929-го киноакадемия проводит конкурс, на котором путем тайного голосования определяются победители премии "Оскар".

Ранее сообщалось, что популярный казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, назвал дату выхода новой песни. Его новая композиция под названием "Первая любовь" будет доступна слушателям уже 2 августа 2024 года.

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