Предприниматель, чья компания продает Лабубу, вошел в топ-10 богатых китайцев

Миллиардер Ван Нин, который основал компанию Pop Mart, стал одним из 10 самых богатых людей в Китае из‑за популярности игрушек Labubu, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Forbes, цена акций Pop Mart выросла с 34 до 270 долларов, а состояние бизнесмена достигло 22,7 млрд долларов. Ван Нин оказался самым молодым миллиардером страны, сейчас ему 38 лет.

В настоящее время Pop Mart управляет более чем 500 магазинами по всему миру и 100 представительствами за рубежом.

"Редко случается, чтобы объект, связанный с комиксами или игрушками, преодолел культурную преграду и был принят как азиатскими культурами, так и ведущими западными поп-звездами", – считает аналитик Deutsche Bank Джесси Сюй.

Labubu – это брелок в форме магического существа. Персонаж придумал гонконгский художник Касин Люн, когда в 2015 году китайская компания Pop Mart пригласила его для коллаборации. Игрушка стала новым трендом этой весной.

Оказалось, что в России за май потратили более двух миллионов рублей на эти игрушки. В России они популярны среди детей, городских модниц и коллекционеров.

Даже 62-летняя Мишель Йео похвасталась игрушками Лабубу.