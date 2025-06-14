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Мир

Предприниматель, чья компания продает Лабубу, вошел в топ-10 богатых китайцев

Лабубу принесла миллиарды основателю компании из Китая, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 08:18 Фото: forbes
Миллиардер Ван Нин, который основал компанию Pop Mart, стал одним из 10 самых богатых людей в Китае из‑за популярности игрушек Labubu, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Forbes, цена акций Pop Mart выросла с 34 до 270 долларов, а состояние бизнесмена достигло 22,7 млрд долларов. Ван Нин оказался самым молодым миллиардером страны, сейчас ему 38 лет.

В настоящее время Pop Mart управляет более чем 500 магазинами по всему миру и 100 представительствами за рубежом.

"Редко случается, чтобы объект, связанный с комиксами или игрушками, преодолел культурную преграду и был принят как азиатскими культурами, так и ведущими западными поп-звездами", – считает аналитик Deutsche Bank Джесси Сюй.

Labubu – это брелок в форме магического существа. Персонаж придумал гонконгский художник Касин Люн, когда в 2015 году китайская компания Pop Mart пригласила его для коллаборации. Игрушка стала новым трендом этой весной.

Оказалось, что в России за май потратили более двух миллионов рублей на эти игрушки. В России они популярны среди детей, городских модниц и коллекционеров.

Даже 62-летняя Мишель Йео похвасталась игрушками Лабубу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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