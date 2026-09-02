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Мир

Роман со студентом: 42-летняя дочь Брижит Макрон повторила судьбу матери

Тифен Озьер, падчерица президента Франции и ее возлюбленный , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 06:01 Фото: instagram/tiphaineauziere
Дочь первой леди Франции Брижит Макрон и падчерица Эмманюэля Макрона завязала отношения со студентом, который моложе ее на 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, 42-летняя Тифен Озьер опубликовала в Instagram видео, на котором она и 22-летний студент бизнес-школы Антуан Лекомт отправились в совместную романтическую поездку в Амстердам.

Предполагается, что пара познакомилась летом в Ле-Туке, гламурном приморском городке на северо-западном побережье Франции. Антуан Лекомт работал там инструктором по кайтсерфингу. Роман быстро перерос из курортного флирта в нечто серьезное. Тифен уже представила нового возлюбленного своим детям – 12-летней Элизе и десятилетнему Орелю. Сама Брижит Макрон восприняла ситуацию спокойно и рада, что дочь счастлива.

Однако особое внимание западных СМИ привлекло то, что их отношения напоминают отношения 73-летней Брижит и 48-летнего Эммануэля Макрона, разница в возрасте между которыми составляет 25 лет. Как известно, Брижит познакомилась с будущим супругом, когда он учился в школе, а она ему преподавала. Пара официально зарегистрировала брак в 2007 году.

В июне 2026 года Брижит Макрон привлекла внимание прессы. Она появилась на публике в компании таинственного незнакомца.

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Камила Салкымбаева
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