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Мир

В США неизвестный в форме полицейского застрелил депутата и ранил сенатора

Полиция, США, убийство, сенатор, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 01:04 Фото: pixabay
Неизвестный мужчина, переодетый в форму сотрудника полиции, устроил стрельбу в двух городах на севере Миннеаполиса, убив члена палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ранив сенатора Джона Хоффмана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инциденты произошли в утренние часы в городах Чамплин и Бруклин-Парк. Сначала стрелявший напал на Хоффмана и его супругу – оба были доставлены в больницу с множественными огнестрельными ранениями. Медики заявили, что их состояние остается тяжелым, но стабильным.

Затем злоумышленник проник в дом Мелиссы Хортман, где смертельно ранил ее и ее мужа. К моменту нападения на месте уже находились полицейские, которые попытались задержать преступника, однако тот открыл по ним огонь и скрылся. На месте преступления был обнаружен автомобиль, в котором правоохранители нашли список имен чиновников и так называемый "манифест".

Губернатор штата Тим Уолц охарактеризовал произошедшее как акт "целенаправленного политического насилия". Оба политика – Хортман и Хоффман являлись представителями Демократической партии.

Полиция продолжает розыск нападавшего. В штате введены усиленные меры безопасности.

Позже президент США Дональд Трамп отреагировал на эти два происшествия. 

"Мне доложили о страшной стрельбе, произошедшей в Миннесоте, которая, по всей видимости, была целенаправленной атакой на членов законодательного собрания штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР проводят расследование, и все причастные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Такое ужасающие проявления насилия не будут терпимы в Соединенных Штатах Америки. Да благословит Бог великий народ Миннесоты – поистине замечательного места!" – написал он в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудили по телефону обострение на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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