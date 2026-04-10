Туризм

Об опасности на популярных пляжах Пхукета предупредили туристов

медузы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:03 Фото: pexels
Массовое нашествие медуз наблюдается на пляжах Пхукета и соседних островов Рача, сообщает Zakon.kz.

Концентрация лунных и ядовитых огненных медуз достигает 100 особей на м², что грозит туристам ожогами и раздражением кожи. Ситуация открывает сезон повышенной опасности в Андаманском море. Сезон медуз, который обычно набирает силу к середине весны, в этом году начался рано и агрессивно.

Как пишет Турпром, сначала 20-30 лунных медуз появились у острова Рача Яй, затем у острова Ко-Аео обнаружили скопление до 100 ядовитых особей на квадратный метр. Туристам, выбравшим Пхукет для апрельского отдыха, необходимо быть крайне осторожными при купании.

Первый сигнал поступил 7 апреля: в бухте Ао Сиам на Рача Яе плавали и были выброшены на песок десятки лунных медуз. Это относительно безопасный вид, но способен вызвать болезненное раздражение. А вот заместитель премьер-министра Таиланда Сучарт Чомклин лично предупредил о высокой концентрации ядовитых огненных медуз у острова Ко-Аео. Контакт с их щупальцами гарантированно вызывает жгучую боль, раздражение кожи или болезненную красную сыпь. Для детей, аллергиков или людей с чувствительной кожей последствия могут быть особенно тяжелыми.

Концентрация в 100 медуз на квадратный метр – это плотный, практически непреодолимый ковер из стрекающих организмов. Они держатся на глубине от 3 до 5 метров, то есть как раз в зоне активного купания и ныряния с маской.

Власти Таиланда призывают не паниковать при виде медуз, но и не трогать ни живых, ни выброшенных на берег – даже мертвые щупальца сохраняют токсичность.

Как предотвратить встречу с медузами:

  • Следите за флагами на пляже. Красный флаг или специальный флаг с изображением медузы – прямой запрет на заход в воду.
  • Расспросите спасателей о ситуации утром перед купанием.
  • Рассмотрите возможность покупки защитного костюма ("медузьего" из лайкры) для детей или для плавания в районах, где медуз много.
  • Избегайте купания после шторма – медуз часто приносит к берегу течениями.
  • Не заходите в воду в мутных местах или там, где вы видите хотя бы одну медузу. Где одна, там могут быть десятки.
"Мы плавали с масками у Рача Яя, и это было похоже на подводный снегопад – медузы повсюду. Одну я не заметил, и она коснулась руки. Ощущение – как будто тебя ударило током и приложили утюг одновременно. Спасатель сразу вылил на меня полбутылки уксуса. Помогло, но краснота и зуд держались два дня. Теперь смотрю в оба". – поделился турист, отдыхающий на Пхукете.

Сезон медуз в Андаманском море – явление регулярное, часто связанное с потеплением воды, течениями и ветрами. Однако такая ранняя и массовая вспышка заставляет задуматься. Туристам, планирующим поездку на Пхукет, Самуи или другие острова Таиланда в ближайшие месяцы, стоит учитывать этот природный фактор.

На берегах турецкой Антальи ранее зафиксировали массовое скопление опасных для человека медуз.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
