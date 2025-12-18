Самолет нашелся в Индии спустя 13 лет после исчезновения

Индийская авиакомпания Air India обнаружила свой пассажирский самолет Boeing 737-200, который считался утерянным с 2012 года, сообщает Zakon.kz.

Судно все это время находилось в аэропорту Калькутты, однако исчезло из официальных архивов перевозчика. Об этом передает The Sun.

Ситуация прояснилась после того, как администрация аэропорта предъявила компании счет за длительную стоянку. Сумма штрафа за весь период составила 114 тыс. долларов.

Первоначально представители компании отрицали принадлежность самолета. Однако внутренняя проверка подтвердила, что 30-тонный лайнер действительно являлся пропавшим и ранее принадлежал авиаперевозчику.

