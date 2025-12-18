#Казахстан в сравнении
Мир

Самолет нашелся в Индии спустя 13 лет после исчезновения

Авиакомпания Air India, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 08:10 Фото: X/airindia
Индийская авиакомпания Air India обнаружила свой пассажирский самолет Boeing 737-200, который считался утерянным с 2012 года, сообщает Zakon.kz.

Судно все это время находилось в аэропорту Калькутты, однако исчезло из официальных архивов перевозчика. Об этом передает The Sun.

Ситуация прояснилась после того, как администрация аэропорта предъявила компании счет за длительную стоянку. Сумма штрафа за весь период составила 114 тыс. долларов.

Первоначально представители компании отрицали принадлежность самолета. Однако внутренняя проверка подтвердила, что 30-тонный лайнер действительно являлся пропавшим и ранее принадлежал авиаперевозчику.

Недавно в индийском штате Одиша бродячие собаки растерзали брошенного на улице новорожденного ребенка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
