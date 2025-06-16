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Мир

В Ташкенте грузовик провалился под землю и засыпал песком легковушку

ДТП в Ташкенте, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 05:55 Фото: pixabay
В столице Узбекистана грузовик провалился под землю и засыпал песком Chevrolet Lacetti, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 июня на улице Шота Руставели, передает местный Telegram-канал Oblakouz.

Фото: Telegram/oblakouz

Грузовик остановился у светофора рядом с Chevrolet Lacetti. Водитель собирался повернуть направо, но асфальт не выдержал и грузовик провалился в яму, завалив песком стоявшую рядом машину.

Фото: Telegram/oblakouz

"Водитель едва успел выбраться", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/oblakouz

На днях в Лондоне супружеской паре пришлось угнать собственный автомобиль из-за бездействия полиции.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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