В Ташкенте грузовик провалился под землю и засыпал песком легковушку

В столице Узбекистана грузовик провалился под землю и засыпал песком Chevrolet Lacetti, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 июня на улице Шота Руставели, передает местный Telegram-канал Oblakouz.

Фото: Telegram/oblakouz

Грузовик остановился у светофора рядом с Chevrolet Lacetti. Водитель собирался повернуть направо, но асфальт не выдержал и грузовик провалился в яму, завалив песком стоявшую рядом машину.

Фото: Telegram/oblakouz

"Водитель едва успел выбраться", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/oblakouz

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