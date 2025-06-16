В Ташкенте грузовик провалился под землю и засыпал песком легковушку
Фото: pixabay
В столице Узбекистана грузовик провалился под землю и засыпал песком Chevrolet Lacetti, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 15 июня на улице Шота Руставели, передает местный Telegram-канал Oblakouz.
Фото: Telegram/oblakouz
Грузовик остановился у светофора рядом с Chevrolet Lacetti. Водитель собирался повернуть направо, но асфальт не выдержал и грузовик провалился в яму, завалив песком стоявшую рядом машину.
Фото: Telegram/oblakouz
"Водитель едва успел выбраться", – говорится в сообщении.
Фото: Telegram/oblakouz
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