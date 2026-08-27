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Общество

В Караганде рабочего засыпало землей в траншее: мужчина смог высунуть голову из грязи

Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 06:30 Фото: Zakon.kz
В Караганде 23-летнего рабочего, который находился в траншее и ремонтировал поврежденную трубу, засыпало землей, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", в вырытом арыке проводились работы по ремонту канализационной трубы. В какой-то момент одна из стенок, подмытая водой, обрушилась и рабочий оказался под землей.

Несмотря на то, что его тело почти полностью оказалось в земле, ему удалось высунуть голову из грязи. Спасатели и коллеги с помощью техники сообща вытащили его из-под завала.

"Кроме сильного испуга, серьезных травм молодой человек не получил. От госпитализации отказался", – говорится в сюжете.

Ночью 27 августа у парня и девушки в горах Алматы разрядился телефон, но парень успел позвонить спасателям.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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