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Мир

В ходе Израиля-Иранского конфликта пострадала редакции государственного телевидения IRIB

Израиль, Иран, удар, журналисты, редакция, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 08:55 Фото: pixabay
Ракетные удары со стороны Израиля были нанесены на столицу Ирана - Тегерану. В момент атаки прямой эфир вела телеведущая Сахар Эмами, женщина не пострадала и вскоре вернулась в эфир, сообщает Zakon.kz.

Ракетные удары по Тегерану со стороны Израиля, особо почувствовались в штаб-квартире иранского гостелевидения. Взрыв произошел в прямом эфире телеканала "Вещание Исламской Республики Иран" (IRIB TV3).

"(...) Звуки [взрывов], которые вы слышали, запыленные [улицы]..." — до взрыва успела сказать ведущая во время репортажа про прилеты иранских ракет по Хайфе и Тель-Авиву. "Аллаху акбар!", - закричал мужчина в студии.

Немного позднее после обстрела, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в официальном Telegram-канале заявило, что здание иранского государственного телецентра было атаковано, так как использовалось военнослужащими Ирана как центр связи. 

"Здание использовалось иранскими вооруженными силами под видом гражданской деятельности, военное использование инфраструктуры и активов телецентра скрывалось", - утверждается в публикации.

По данным ЦАХАЛ, атака нанесла "прямой ущерб военному потенциалу иранских вооруженных сил". В сообщении также отмечается, что гражданам в зоне удара якобы были разосланы предупреждения о предстоявшей атаке.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Ирану, в частности, взрывы слышны в Тегеране

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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