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Мир

28-летняя блогерша умерла после регулярных мукбанг-видео

блогер, смерть, Россия, поедание на камеру, обжорство, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 13:17 Фото: pixabay
Российский блогер Марина Кузьменко, более известная как Маришка Майонезик, умерла в возрасте 28 лет. Она была известна тем, что снимала ролики в жанре мукбанк – потребление больших порций вредной еды, обильно сдабривая ее майонезом и кетчупом, сообщает Zakon.kz.

О трагедии в Telegram-канале написала эндокринолог Зухра Павлова.

"Умерла 28-летняя Маришка Майонезик, блогерша в стиле мокпан (или мукбанг) – то есть поедание вредной пищи в прямом эфире. Причина смерти – острый панкреатит. Девушку очень сильно жалко", – написала врач.

По ее словам, у женщины остался маленький сын, которого она изредка показывала в социальных сетях.

Несмотря на противоречивые отзывы, на аккаунт Кузьменко в TikTok были подписаны более 200 тысяч человек, а на страницу в Instagram – почти 30 тысяч.

  • Объясните мне, пожалуйста, суть этих видео?
  • Не пойму, что с ней?
  • Не пойму, чем я провинилась, что эта женщина все время мне попадается.
  • Как заблокировать эту несчастную женщину?
  • Кушают животные и дети! Люди взрослые – едят!
  • Без слов, – писали комментаторы и продолжали смотреть видео.

По данным различных СМИ, женщина часто жаловалась на боли в животе. Но в погоне за успехом продолжала готовить и есть жирную домашнюю пищу.

Гастроэнтеролог Никита Харлов в разговоре с корреспондентом издания "АИФ" отметил, что острый панкреатит – частый "гость" после обильных застолий, когда употребляется много пищи.

Основные симптомы, которые позволяют заподозрить панкреатит:

  • резкая, часто опоясывающая боль по центру живота;
  • повышение температуры;
  • тошнота;
  • диарея.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 13:17
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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