28-летняя блогерша умерла после регулярных мукбанг-видео
О трагедии в Telegram-канале написала эндокринолог Зухра Павлова.
"Умерла 28-летняя Маришка Майонезик, блогерша в стиле мокпан (или мукбанг) – то есть поедание вредной пищи в прямом эфире. Причина смерти – острый панкреатит. Девушку очень сильно жалко", – написала врач.
По ее словам, у женщины остался маленький сын, которого она изредка показывала в социальных сетях.
Несмотря на противоречивые отзывы, на аккаунт Кузьменко в TikTok были подписаны более 200 тысяч человек, а на страницу в Instagram – почти 30 тысяч.
- Объясните мне, пожалуйста, суть этих видео?
- Не пойму, что с ней?
- Не пойму, чем я провинилась, что эта женщина все время мне попадается.
- Как заблокировать эту несчастную женщину?
- Кушают животные и дети! Люди взрослые – едят!
- Без слов, – писали комментаторы и продолжали смотреть видео.
По данным различных СМИ, женщина часто жаловалась на боли в животе. Но в погоне за успехом продолжала готовить и есть жирную домашнюю пищу.
Гастроэнтеролог Никита Харлов в разговоре с корреспондентом издания "АИФ" отметил, что острый панкреатит – частый "гость" после обильных застолий, когда употребляется много пищи.
Основные симптомы, которые позволяют заподозрить панкреатит:
- резкая, часто опоясывающая боль по центру живота;
- повышение температуры;
- тошнота;
- диарея.
В Жамбылской области 16 июня блогер получил 10 суток ареста за нарушение общественного порядка во время съемки рекламного ролика.