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Мир

Сыновья Дональда Трампа представили золотой смартфон за 256 тысяч тенге

Сыновья Дональда Трампа, анонс, золотой смартфон, 256 тысяч тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 13:49 Фото: pixabay
Сыновья американского президента Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп представили компанию Trump Mobile, которая будет производить смартфоны и предлагать услуги связи, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, новый сервис связи выпускают под брендом T1 Mobile. Минимальная цена подписки составит 47,45 доллара в месяц – символическое число, отсылающее к тому, что Дональд Трамп был 45-м и стал 47-м президентом США.

"Новая сотовая служба, созданная для обеспечения высочайшего уровня связи, непревзойденной ценности и общеамериканского сервиса для самых трудолюбивых людей нашей страны", – сказано в описании к публикации The Trump Organization.

Одновременно с запуском сервиса сотовой связи представлен смартфон T1 Phone. Устройство получит золотой корпус. Цена на смартфон начинается от 499 долларов (почти 256 тысяч тенге). Уже доступен предзаказ с предоплатой в 100 долларов.

Фото: trumpmobile.com/t1-phone

На экране блокировки по умолчанию стоит знаменитая фраза Дональда Трампа "Make America Great Again".

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Ранее стало известно, что Астану подключат к высокоскоростной сети 10G.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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