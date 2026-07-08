Последнюю казненную в Великобритании женщину помиловали спустя 70 лет

Король Великобритании Чарльз III предоставил условное посмертное помилование Рут Эллис – последней женщине, казненной через повешение в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации британского министерства юстиции, решение было принято по рекомендации заместителя премьер-министра и министра юстиции Дэвида Лэмми как признание исторической несправедливости применения смертной казни в ее деле.

Рут Эллис была осуждена за убийство своего возлюбленного Дэвида Блейкли, которого она застрелила в апреле 1955 года. В июле того же года женщину казнили, при этом помилование ей не предоставили, а апелляция на приговор не подавалась.

Повторного рассмотрения дела добивались четверо внуков Эллис. Они утверждали, что во время судебного процесса не были должным образом учтены пережитое ею домашнее насилие, психологическая травма и другие обстоятельства, повлиявшие на ее действия.

В британском правительстве отметили, что по современному законодательству Рут Эллис могла бы воспользоваться защитой, основанной на потере самоконтроля или ограниченной вменяемости. В таком случае обвинение, вероятно, было бы переквалифицировано с убийства на непредумышленное убийство, а смертная казнь заменена пожизненным заключением.

Условное помилование не отменяет обвинительный приговор, однако заменяет первоначальное наказание на более мягкое. В данном случае смертная казнь официально заменена пожизненным лишением свободы. Власти Великобритании выразили надежду, что это решение поможет восстановить историческую справедливость и принесет семье Рут Эллис долгожданное чувство завершенности.

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