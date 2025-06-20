"Открываю двери без ключа": видео свадьбы из Туркменистана шокировало Сеть
Во время торжества тысячи насекомых облепили все вокруг. Поначалу гости пытались отбиться от насекомых, лихо пританцовывая, размахивая руками. Но насекомые победили. Саранча молниеносно облепила стулья и столы в свадебном зале. Участникам торжества в итоге пришлось срочно спасаться бегством.
Пользователи Сети по-разному отреагировали на увиденное. Одни пришли в ужас, другие же вспомнили хит казахстанской группы "Ирина Кайратовна" под названием "Айдахар".
- Я ужасно боюсь.
- Прямо разрыв сердца.
- Ужас и ведь спокойно танцуют.
- С ними как-то борются?
- Закуска подоспела.
- Открываю двери без ключа, налетели как саранча.
- Что-то она в этом году действительно рано прилетела. Обычно у саранчи пик приходит на сентябрь, октябрь. В июне месяце ее не было.
- Закрываем свадьбу чачача. Налетела саранча чачача.
- Смелые женщины.
- Саранча пришла первой и попыталась спасти невесту. Но было уже поздно.
- Я впадаю в истерику, увидев одного такого. А тут их целая куча и они так спокойно танцуют.
- От этого видео сердце в пятки ушло.
- Какой ужас, у меня бы сердце разорвалось.
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Несмотря на положительный настрой комментаторов, саранча действительно является большой проблемой. В том числе, и для Казахстана.
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