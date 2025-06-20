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Мир

"Открываю двери без ключа": видео свадьбы из Туркменистана шокировало Сеть

саранча, Туркменистан, свадьба, торжество сорвано, гости испугались, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 10:39 Фото: pexels
В социальных сетях активно распространяют видео о том, как свадебное торжество неожиданно прервали полчища насекомых. Изначально писали, что кадры, больше напоминающие фильм ужасов, сняты в Узбекистане. Но позднее стало известно, что рой испортил банкет в Туркменистане, сообщает Zakon.kz.

Во время торжества тысячи насекомых облепили все вокруг. Поначалу гости пытались отбиться от насекомых, лихо пританцовывая, размахивая руками. Но насекомые победили. Саранча молниеносно облепила стулья и столы в свадебном зале. Участникам торжества в итоге пришлось срочно спасаться бегством.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на увиденное. Одни пришли в ужас, другие же вспомнили хит казахстанской группы "Ирина Кайратовна" под названием "Айдахар".

  • Я ужасно боюсь.
  • Прямо разрыв сердца.
  • Ужас и ведь спокойно танцуют.
  • С ними как-то борются?
  • Закуска подоспела.
  • Открываю двери без ключа, налетели как саранча.
  • Что-то она в этом году действительно рано прилетела. Обычно у саранчи пик приходит на сентябрь, октябрь. В июне месяце ее не было.
  • Закрываем свадьбу чачача. Налетела саранча чачача.
  • Смелые женщины.
  • Саранча пришла первой и попыталась спасти невесту. Но было уже поздно.
  • Я впадаю в истерику, увидев одного такого. А тут их целая куча и они так спокойно танцуют.
  • От этого видео сердце в пятки ушло.
  • Какой ужас, у меня бы сердце разорвалось.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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