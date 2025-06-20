"Открываю двери без ключа": видео свадьбы из Туркменистана шокировало Сеть

В социальных сетях активно распространяют видео о том, как свадебное торжество неожиданно прервали полчища насекомых. Изначально писали, что кадры, больше напоминающие фильм ужасов, сняты в Узбекистане. Но позднее стало известно, что рой испортил банкет в Туркменистане, сообщает Zakon.kz.

Во время торжества тысячи насекомых облепили все вокруг. Поначалу гости пытались отбиться от насекомых, лихо пританцовывая, размахивая руками. Но насекомые победили. Саранча молниеносно облепила стулья и столы в свадебном зале. Участникам торжества в итоге пришлось срочно спасаться бегством.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на увиденное. Одни пришли в ужас, другие же вспомнили хит казахстанской группы "Ирина Кайратовна" под названием "Айдахар".

Я ужасно боюсь.

Прямо разрыв сердца.

Ужас и ведь спокойно танцуют.

С ними как-то борются?

Закуска подоспела.

Открываю двери без ключа, налетели как саранча.

Что-то она в этом году действительно рано прилетела. Обычно у саранчи пик приходит на сентябрь, октябрь. В июне месяце ее не было.

Закрываем свадьбу чачача. Налетела саранча чачача.

Смелые женщины.

Саранча пришла первой и попыталась спасти невесту. Но было уже поздно.

Я впадаю в истерику, увидев одного такого. А тут их целая куча и они так спокойно танцуют.

От этого видео сердце в пятки ушло.

Какой ужас, у меня бы сердце разорвалось.

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Несмотря на положительный настрой комментаторов, саранча действительно является большой проблемой. В том числе, и для Казахстана.

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14 июня в Министерстве сельского хозяйства РК заявили, что химической обработке подвергнуто 1,8 млн га, что составляет 86,6% от запланированного объема в 2,1 млн га.