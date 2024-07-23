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Более 8 млрд тенге уйдет для борьбы с саранчой в Казахстане

саранча , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 11:58 Фото: pixabay
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 23 июля 2024 года на заседании правительства дал ряд поручений по борьбе с саранчой, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что первостепенное значение для будущего урожая имеет принятие своевременных мер по борьбе со стадной саранчой.

"Для этого из республиканского бюджета предусмотрено 4,2 млрд тенге. Дополнительно из резерва правительства выделено 3,9 млрд тенге. При проведении химических обработок задействовано более 400 единиц специальной техники. На сегодня в большинстве регионов благополучно завершены защитные мероприятия. Проведена большая работа, не допущено массовое распространение саранчи", – отметил премьер-министр. 

По его словам, в ближайшее время Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей необходимо принять исчерпывающие меры по достижению индикаторов Дорожной карты.

"От качества ее реализации будут зависеть показатели по валовой продукции сельского хозяйства. Акиматам областей до начала уборочных работ необходимо обеспечить полную готовность хлебоприемных предприятий к приемке зерна нового урожая. Организовать бесперебойную работу хлебоприемных предприятий в уборочный период", – поручил Бектенов. 

Также он поручил акиматам областей обеспечить 100% доведение до аграриев льготного финансирования, в том числе через социально-предпринимательские корпорации, а акиматам областей принять меры по привлечению инвестиций в отрасль и обеспечить качественный мониторинг и контроль за реализацией приоритетных инвестпроектов. 

"В целом вся проводимая работа должна быть направлена на улучшение агротехнологий, сокращение деградации сельскохозяйственных земель, рациональное и эффективное использование водных и земельных ресурсов, а также внедрение цифровых решений в сфере сельского хозяйства", – заключил глава кабмина. 

Ранее в Министерстве сельского хозяйства назвали три региона Казахстана, где есть угроза нашествия саранчи.

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