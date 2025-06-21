Иран запросил спецзаседание Совета министров иностранных дел стран ОИС

Иран запросил спецзаседание Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на фоне конфликта с Израилем, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Сегодня вечером, 21 июня, в Стамбуле состоится специальное заседание 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по запросу Ирана. Ожидается, что в закрытом для прессы заседании примут участие все страны-члены ОИС", – сообщил собеседник агентства.

Утром 21 июня 2025 года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла волну ударов по ракетной инфраструктуре Ирана.

Ранее Израиль объявил своей целью для бомбардировок иранскую атомную электростанцию в Араке.