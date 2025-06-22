В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что не получали информации об увеличении уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране после американских ударов, сообщает Zakon.kz.

На данный момент, согласно заявлению агентства, повышение значений радиационного поля не зафиксировано.

"В связи с атаками на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами объектов. МАГАТЭ продолжит предоставлять оценки ситуации в Иране по мере поступления дополнительной информации", – говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

При этом в NASA заявили о том, что зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана.

В ночь на 22 июня 2025 года ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Трамп заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.