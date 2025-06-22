#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Мир

В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране

МАГАТЭ, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 10:43 Фото: Х/iaeaorg
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что не получали информации об увеличении уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране после американских ударов, сообщает Zakon.kz.

На данный момент, согласно заявлению агентства, повышение значений радиационного поля не зафиксировано.

"В связи с атаками на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами объектов. МАГАТЭ продолжит предоставлять оценки ситуации в Иране по мере поступления дополнительной информации", – говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

При этом в NASA заявили о том, что зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана.

В ночь на 22 июня 2025 года ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Трамп заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге
Мир
12:15, Сегодня
Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Мир
09:37, Сегодня
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Свадьба века: появились подробности торжества Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции
Мир
08:52, Сегодня
Свадьба века: появились подробности торжества Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: