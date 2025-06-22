Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге

В Лондоне с молотка ушли документы британского криптографа Алана Тьюринга, случайно найденные на чердаке, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, бумаги великого математика обнаружила семья, которая убиралась в старом доме.

"Их уже собирались выбросить, как кто-то заметил, кому они принадлежат. Оказалось, что на чердаке пылились научные работы Тьюринга – великого математика, взломавшего код немецкой военной шифровальной машины "Энигма". Среди них были докторская диссертация криптографа, подписанная лично им, а также его статья об универсальной вычислительной машине", – говорится в публикации.

Оказалось, что чердак с ценными бумаги принадлежал племянникам математика Нормана Рутледжа – коллеги и друга Тьюринга.

После того, как криптографа не стало, его мать подарила Рутледжу некоторые из бумаг. Родственники Рутледжа отдали их на аукцион Hansons. Их продали за 465 тысяч фунтов стерлингов (более 327 млн тенге). Эта сумма превысила оценочную стоимость архивных работ в три раза.

Ранее на аукционе продали за рекордную сумму письмо выжившего пассажира "Титаника".