#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Мир

Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге

математик, Великобритания , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 12:15 Фото: Х/euronewsculture
В Лондоне с молотка ушли документы британского криптографа Алана Тьюринга, случайно найденные на чердаке, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, бумаги великого математика обнаружила семья, которая убиралась в старом доме.

"Их уже собирались выбросить, как кто-то заметил, кому они принадлежат. Оказалось, что на чердаке пылились научные работы Тьюринга – великого математика, взломавшего код немецкой военной шифровальной машины "Энигма". Среди них были докторская диссертация криптографа, подписанная лично им, а также его статья об универсальной вычислительной машине", – говорится в публикации.

Оказалось, что чердак с ценными бумаги принадлежал племянникам математика Нормана Рутледжа – коллеги и друга Тьюринга.

После того, как криптографа не стало, его мать подарила Рутледжу некоторые из бумаг. Родственники Рутледжа отдали их на аукцион Hansons. Их продали за 465 тысяч фунтов стерлингов (более 327 млн тенге). Эта сумма превысила оценочную стоимость архивных работ в три раза.

Ранее на аукционе продали за рекордную сумму письмо выжившего пассажира "Титаника".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране
Мир
10:43, Сегодня
В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Мир
09:37, Сегодня
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Свадьба века: появились подробности торжества Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции
Мир
08:52, Сегодня
Свадьба века: появились подробности торжества Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: