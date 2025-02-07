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Незаконную недвижимость продали в Астане за 108,5 млн тенге

Возврат активов, Астана, продали недвижимость коррупционера, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 10:55 Фото: e-qazyna
В Астане с молотка ушла недвижимость, изъятая ранее в качестве незаконно приобретенного актива, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", торги в формате аукциона прошли на электронной платформе E-Qazyna. По итогам был успешно продан возвращенный актив – встроенное нежилое помещение в Астане.

"Объект был реализован за 108 461 438 тенге с НДС, что на 23 877 133 тенге превысило его стартовую цену в 84 584 305 тенге. Все вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд, где они будут использованы для поддержки экономического развития Казахстана и реализации важных социальных объектов", – рассказали в ТОО.

Возврат активов, продажа незаконно приобретенной недвижимости в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 10:55

Фото: e-qazyna

Помещение находится в районе Нура, по ул. Кайыма Мухамедханова, д.17, на первом этаже в 14-этажном жилом комплексе. Его общая площадь – 121 кв. м.

Незаконная недвижимость, возврат активов, продали незаконно приобретенный актив в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 10:55

Фото: e-qazyna

Ранее из Специального государственного фонда правительство выделило более 1,4 млрд тенге на строительство школы на 80 мест в Каражале Улытауской области. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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