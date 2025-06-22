В Турции туристка погибла после падения с восьмого этажа, а затем воскресла

Модель из России разбилась насмерть, выпав из окна восьмого этажа в Турции, но вскоре воскресла, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, врачи зафиксировали смерть 38-летней Ольги из Москвы.

"В элитном ЖК Liparis Sunlife девушка встретилась со знакомым. Ближе к ночи ее товарищ изрядно выпил и, предварительно, употребил запрещенные вещества. Она стояла возле балкона, когда мужчина сильно ударил ее по голове. Девушка сорвалась, пролетела 30 метров и приземлилась на газон", – говорится в сообщении.

До приезда скорой Ольга была в сознании, а после помнит только, что очнулась в реанимации, где от шокированных врачей узнала, что умерла. Смерть медики констатировали в 01:05 ночи, когда везли женщину в скорой до больницы.

В результате падения с восьмого этажа у пострадавшей перелом трех ребер, отбиты внутренние органы, сломаны рука, две орбитальные кости и переносица. Ей требуется операция на лицо.

Ольга выписалась из клиники, откуда вышла на своих двоих. И улетела в Россию. Сейчас она проходит лечение на родине.

Ранее стало известно, что российский блогер Марина Кузьменко, более известная как Маришка Майонезик, умерла в возрасте 28 лет. Она была известна тем, что снимала ролики в жанре мукбанк – потребление больших порций вредной еды, обильно сдабривая ее майонезом и кетчупом.