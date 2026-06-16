Со дна реки достали уникальный средневековый меч
Об этом сообщает Heritage Daily. По данным издания, оружие извлек из вод реки Варта Мирослав Тухольски, житель города Вронька. Он сразу сообщил о находке властям.
Археолог Рышард Петшак подтвердил подлинность меча и отнес его к раннему Средневековью, примерно к XI веку – эпохе первых Пястов, когда Центральную Европу сотрясали частые военные конфликты.
Как именно клинок оказался в реке, пока неясно. Возможно, он принадлежал дружиннику, павшему в битве, а может быть, его намеренно бросили в воду в качестве ритуального подношения богам. Специалисты гадают, был ли владелец нового клинка поляком или викингом.
Меч отправлен на реставрацию в Университет Николая Коперника в Торуни. После окончания работ он займет почетное место в экспозиции Музея Вронcкого края.
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