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Мир

Теракт в церкви в Сирии унес жизни нескольких десятков человек

теракт в церкви, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 22:14 Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)/@ReneeLevant
В греческой православной церкви Святого Илии в Дамаске во время богослужения произошел взрыв. Иностранные СМИ пишут, что причиной стал террорист-смертник, сообщает Zakon.kz.

Известно, что погибли не менее 25 человек, 80 госпитализированы с серьезными травмами, в том числе 30 в критическом состоянии.

По предварительной информации, террорист-смертник открыл огонь по прихожанам, после чего привел в действие пояс со взрывчаткой внутри здания.

Ранее сообщалось, что четверых казахстанцев задержали за пропаганду терроризма.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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