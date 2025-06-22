Теракт в церкви в Сирии унес жизни нескольких десятков человек
Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)/@ReneeLevant
В греческой православной церкви Святого Илии в Дамаске во время богослужения произошел взрыв. Иностранные СМИ пишут, что причиной стал террорист-смертник, сообщает Zakon.kz.
Известно, что погибли не менее 25 человек, 80 госпитализированы с серьезными травмами, в том числе 30 в критическом состоянии.
По предварительной информации, террорист-смертник открыл огонь по прихожанам, после чего привел в действие пояс со взрывчаткой внутри здания.
Mar Elias Church in Damascus attacked by Islamic suicide bomber during liturgy.— Sumit (@SumitHansd) June 22, 2025
25 people are dead. 80 hospitalized, including 30 in critical condition.
Pray for 🇸🇾Syrian Christians pic.twitter.com/cjTDvdl1MS
Ранее сообщалось, что четверых казахстанцев задержали за пропаганду терроризма.
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