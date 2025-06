Теракт в церкви в Сирии унес жизни нескольких десятков человек

Известно, что погибли не менее 25 человек, 80 госпитализированы с серьезными травмами, в том числе 30 в критическом состоянии.

По предварительной информации, террорист-смертник открыл огонь по прихожанам, после чего привел в действие пояс со взрывчаткой внутри здания.

Mar Elias Church in Damascus attacked by Islamic suicide bomber during liturgy.



25 people are dead. 80 hospitalized, including 30 in critical condition.



