Четверых казахстанцев задержали за пропаганду терроризма

В апреле 2025 года сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры в Астане, Актюбинской, Туркестанской областях и области Абай пресекли деятельность религиозных радикалов, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе через социальные сети, задержали четверых казахстанцев, один из которых был ранее судим.

В ходе обысков по местам проживания изъяли вещественные доказательства. Идут досудебные расследования по ст. 174 и 256 Уголовного кодекса. Другие подробности в КНБ не сообщили, сославшись на тайну следствия.

В комитете напомнили, что по ранее расследованным уголовным делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении троих жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей. Осужденные насаждали идеологию терроризма и религиозного экстремизма в соцсетях и своем окружении.

Ранее стало известно, что казахстанка получила семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма из Сирии.