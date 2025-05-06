Четверых казахстанцев задержали за пропаганду терроризма
По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе через социальные сети, задержали четверых казахстанцев, один из которых был ранее судим.
В ходе обысков по местам проживания изъяли вещественные доказательства. Идут досудебные расследования по ст. 174 и 256 Уголовного кодекса. Другие подробности в КНБ не сообщили, сославшись на тайну следствия.
В комитете напомнили, что по ранее расследованным уголовным делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении троих жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей. Осужденные насаждали идеологию терроризма и религиозного экстремизма в соцсетях и своем окружении.
Ранее стало известно, что казахстанка получила семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма из Сирии.