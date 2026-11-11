Сон оказался вещим: супруги разбогатели на 672 миллиона тенге

Супружеская пара из Южной Кореи выиграла в общей сложности 2 миллиарда вон (более 672 млн тенге) благодаря двум лотерейным билетам из одного набора. Необычно то, что оба билета оказались выигрышными на максимальную сумму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Korea Herald, один из супругов рассказал, что накануне ему приснился сон о крупном выигрыше. На следующий день пара отправилась в лотерейный киоск в городе Сувон и приобрела несколько билетов, потратив в общей сложности 20 тыс. вон.

По информации издания, вечером супруги решили стереть защитный слой на двух билетах моментальной лотереи Speetto 2000. Первый принес выигрыш в 1 миллиард вон. Не поверив удаче, они проверили второй билет – и обнаружили еще один такой же приз.

Особенность лотереи заключается в том, что два билета продаются как связанная пара: если один из них выигрывает главный приз, второй также приносит аналогичную сумму. Таким образом, супруги получили сразу 2 млрд вон.

Победитель признался, что до сих пор не может поверить в совпадение сновидения и реальности. В первую очередь супруги планируют погасить долги, а затем решить, как распорядиться оставшимися деньгами.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вмиг разбогател на 379 млрд тенге.