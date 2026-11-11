Сон оказался вещим: супруги разбогатели на 672 миллиона тенге
Как пишет The Korea Herald, один из супругов рассказал, что накануне ему приснился сон о крупном выигрыше. На следующий день пара отправилась в лотерейный киоск в городе Сувон и приобрела несколько билетов, потратив в общей сложности 20 тыс. вон.
По информации издания, вечером супруги решили стереть защитный слой на двух билетах моментальной лотереи Speetto 2000. Первый принес выигрыш в 1 миллиард вон. Не поверив удаче, они проверили второй билет – и обнаружили еще один такой же приз.
Особенность лотереи заключается в том, что два билета продаются как связанная пара: если один из них выигрывает главный приз, второй также приносит аналогичную сумму. Таким образом, супруги получили сразу 2 млрд вон.
Победитель признался, что до сих пор не может поверить в совпадение сновидения и реальности. В первую очередь супруги планируют погасить долги, а затем решить, как распорядиться оставшимися деньгами.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вмиг разбогател на 379 млрд тенге.