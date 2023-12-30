Вооруженные люди убили 6 человек напав на вечеринку в Мексике

Вооруженные люди убили шесть человек и ранили еще 26 во время нападения на вечеринку на севере Мексики, сообщает Zakon.kz.

Двое из погибших были моложе 18 лет, пятеро из раненых — дети, пишет ABC News.

Четверо раненых находятся в критическом состоянии в местных больницах, а еще 13 получили медицинскую помощь и были отпущены.

Прокуроры приграничного штата Сонора заявили, что убийства в городе Сьюдад-Обрегон были нападением на подозреваемого члена картеля, который разыскивался по убийству и другим обвинениям.

Четвертый боевик, участвовавший в нападении, уже был на вечеринке. Предполагаемый член картеля пытался бежать, но был убит.

Нападавшим удалось скрыться. Сонора была ареной кровавых сражений за территорию между различными бандами наркоторговцев.

Местные фермеры в городе Тескальтитлан устали от постоянных притеснений и вымогательств со стороны наркокартелей, поэтому в начале декабря подняли настоящее восстание. Они напали на бандитов с серпами и охотничьими ружьями, обратив их в бегство. В результате стычки погибли десять членов картеля и четверо местных жителей. Позже наркокартель жестоко отомстил за бунт жителям деревни в Мексике.

