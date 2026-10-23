#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Мир

"Там три хищника!": невеста прервала собственную свадьбу из-за смертельной опасности

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 21:52 Фото: pixabay
В США свадебная церемония пары из Флориды оказалась под угрозой из-за неожиданных гостей: прямо во время произнесения клятв на праздник заглянула медведица с двумя детенышами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, 33-летняя Фабиола и ее супруг Остин Касперек из Форт-Майерса играли свадьбу в городке Пиджон-Фордж, штат Теннесси. Невеста призналась, что площадка находилась в горной местности, однако организаторы не предупреждали пару о возможном появлении диких животных.

Спустя примерно 10 минут после начала церемонии Фабиола заметила семейство медведей за спиной регистратора. Девушке пришлось прервать собственную свадьбу, объявив гостям, что прямо за ведущим стоят три хищника.

Реакция гостей оказалась неоднозначной: одни в панике вскакивали с мест, а другие спешно снимали происходящее на телефоны. Сама невеста, работающая свадебным фотографом почти шесть лет, сохраняла полное спокойствие.

Незваные визитеры пробыли на площадке около пяти минут, пока владелец локации не отпугнул хищников, после чего медвежья семья ушла обратно в лес.

"Я никогда не перестану об этом рассказывать. За почти шесть лет работы в свадебной индустрии я ни разу не видела ничего подобного. Я хотела чего-то уникального и отличного от обычных свадеб во Флориде, и мы получили это с лихвой!" – поделилась эмоциями новоиспеченная супруга.

Ранее в США медведь проник в здание военного госпиталя на Аляске и устроил себе ночной перекус. Хищник зашел через приемный покой и нашел ведро с конфетным угощением.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
невеста
08:44, 28 ноября 2023
Бывший военный застрелил невесту на собственной свадьбе в Таиланде
Молодожены режут торт
03:59, 23 июня 2025
Вооруженное нападение: невесту убили на собственной свадьбе из-за наркотиков
сорванная свадьба
11:55, 23 марта 2026
Жениха арестовали за несколько минут до свадьбы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
22:29, Сегодня
Казахстанка Оспанова проиграла нокаутом в четвертьфинале ЧМ по боксу в Черногории
Фото: ATP
22:07, Сегодня
Александр Бублик сотворил камбэк и вышел в полуфинал Almaty Open - 2026
Фото: КФБ
21:44, Сегодня
Казахстанский боксёр Калабай остановился в шаге от медали ЧМ-2026 в Черногории
Фото: КФБ
21:29, Сегодня
Адиль Асканбай уступил шотландцу в четвертьфинале чемпионата мира по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: