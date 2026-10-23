"Там три хищника!": невеста прервала собственную свадьбу из-за смертельной опасности

В США свадебная церемония пары из Флориды оказалась под угрозой из-за неожиданных гостей: прямо во время произнесения клятв на праздник заглянула медведица с двумя детенышами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, 33-летняя Фабиола и ее супруг Остин Касперек из Форт-Майерса играли свадьбу в городке Пиджон-Фордж, штат Теннесси. Невеста призналась, что площадка находилась в горной местности, однако организаторы не предупреждали пару о возможном появлении диких животных.

Спустя примерно 10 минут после начала церемонии Фабиола заметила семейство медведей за спиной регистратора. Девушке пришлось прервать собственную свадьбу, объявив гостям, что прямо за ведущим стоят три хищника.

Реакция гостей оказалась неоднозначной: одни в панике вскакивали с мест, а другие спешно снимали происходящее на телефоны. Сама невеста, работающая свадебным фотографом почти шесть лет, сохраняла полное спокойствие.

Незваные визитеры пробыли на площадке около пяти минут, пока владелец локации не отпугнул хищников, после чего медвежья семья ушла обратно в лес.

"Я никогда не перестану об этом рассказывать. За почти шесть лет работы в свадебной индустрии я ни разу не видела ничего подобного. Я хотела чего-то уникального и отличного от обычных свадеб во Флориде, и мы получили это с лихвой!" – поделилась эмоциями новоиспеченная супруга.

Ранее в США медведь проник в здание военного госпиталя на Аляске и устроил себе ночной перекус. Хищник зашел через приемный покой и нашел ведро с конфетным угощением.