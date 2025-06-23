Во Франции предполагают, что у Ирана есть компоненты для создания атомной бомбы

Французские спецслужбы располагают сведениями о наличии у Ирана компонентов, необходимых для создания атомной бомбы. С таким утверждением выступил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает Zakon.kz.

В интервью газете Le Parisien он пояснил: чтобы изготовить атомную бомбу, необходимо иметь несколько частей головоломки.

"Наши французские спецслужбы анализируют ситуацию и подтверждают, что Иран действительно располагает различными компонентами для изготовления атомной бомбы", – сказал он.

Когда министра попросили уточнить, какие именно компоненты атомной бомбы есть у Ирана, он заявил, что речь идет в первую очередь об уране, обогащенном до 60%. Он признал, что это недостаточный для производства оружия уровень, но заверил, что Тегеран может в течение нескольких дней обогатить такой уран до 90% и на основе этих запасов собрать 10 атомных бомб.

Второй элемент, по его словам, это дальнобойные ракеты, при помощи которых заряд может быть доставлен вплоть до некоторых европейских регионов Франции.

"Производство таких сложных ракет – это не массовое явление, мало какие страны на такое способны", – утверждает Лекорню.

По мнению главы ведомства, нанесение ударов по ядерным объектам Ирана даже с помощью противобункерных бомб, скорее всего, лишь замедлит, но не остановит его ядерную программу.

Ранее в NASA также зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана.