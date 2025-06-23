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Мир

Мужчина прошел по 152 барам и вошел в историю

рекорд, бары, Книга, 24 часа, веселье, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 14:51 Фото: pexels
Аргентинец Мартин Перес из Буэнос-Айреса очень хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого мужчина выбрал весьма необычный путь. Он посетил 152 бара за 24 часа. Уставший, но довольный Перес все-таки осуществил свою мечту, сообщает Zakon.kz.

Известно, что по правилам участнику необязательно было заказывать алкоголь. Главное, чтобы напиток был приобретен и зафиксирован.

Фото: guinnessworldrecords.com

Как отмечено на сайте Книги Гиннесса, любитель веселья также хотел доказать, что Буэнос-Айрес – отличное место для получения незабываемых впечатлений, и продемонстрировать разнообразие ночной жизни.

По его словам:

"Эта попытка установить рекорд была данью уважения городу, который я люблю, где я родился и где я до сих пор живу".

Фото: guinnessworldrecords.com

Изначально мужчина составил список баров и отправился туда на такси, распланировав время. К делу он подошел весьма серьезно. Также он договорился с нотариусами, чтобы они заверяли чеки на выпивку в каждом заведении. Кроме того, два независимых свидетеля сменяли друг друга через каждые четыре часа, чтобы следить за ним и составлять ему компанию.

Мартин Перес остановился на 152-м баре, значительно превысив свою первоначальную цель в 140 баров. Он побил предыдущий рекорд Дэвида Кларксона из Сиднея, который составлял 120 баров.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 14:51
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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