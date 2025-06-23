Мужчина прошел по 152 барам и вошел в историю
Известно, что по правилам участнику необязательно было заказывать алкоголь. Главное, чтобы напиток был приобретен и зафиксирован.
Фото: guinnessworldrecords.com
Как отмечено на сайте Книги Гиннесса, любитель веселья также хотел доказать, что Буэнос-Айрес – отличное место для получения незабываемых впечатлений, и продемонстрировать разнообразие ночной жизни.
По его словам:
"Эта попытка установить рекорд была данью уважения городу, который я люблю, где я родился и где я до сих пор живу".
Фото: guinnessworldrecords.com
Изначально мужчина составил список баров и отправился туда на такси, распланировав время. К делу он подошел весьма серьезно. Также он договорился с нотариусами, чтобы они заверяли чеки на выпивку в каждом заведении. Кроме того, два независимых свидетеля сменяли друг друга через каждые четыре часа, чтобы следить за ним и составлять ему компанию.
Мартин Перес остановился на 152-м баре, значительно превысив свою первоначальную цель в 140 баров. Он побил предыдущий рекорд Дэвида Кларксона из Сиднея, который составлял 120 баров.
В начале июня мы сообщали, что американский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за смертельный трюк в "Миссия невыполнима".